Mit den aktuell steigenden Temperaturen wächst auch die Lust auf’s Grillen. Dass sich immer mehr dafür begeistern und sich gerne von neuen Grillideen inspirieren lassen, hat auch Alexander Buck vom Party- und Cateringservice in Obermarchtal in den vergangenen Jahren vermehrt gespürt. Seit 2013 bietet er deshalb Grill- und BBQ-Kurse in seiner Erlebnisküche an.

Tipps für den richtigen Grill

Wer mit vollem Magen zu den Kursen kommt, der lässt sich etwas entgehen. Schon zum Aperitif werden „Weizen de Luxe“ und Dennede vom Pizzastein gereicht. Für das Fingerfood, die Hauptgänge und das Dessert wird die Gruppe, die meist aus zehn bis 14 Teilnehmern besteht, aufgeteilt. Auf den Grill landet an dem Abend natürlich alles. „Es gibt nichts, was man nicht grillen kann. Von Pizza und Kuchen über Obst oder Fisch kann alles auf dem Grill zubereitet werden“, verrät Grillmeister Alexander Buck den Teilnehmern.

Den Hobbygrillern erklären Buck und sein Mitarbeiter Chris Gutsch vorab die verschiedenen Funktionen und Unterschiede der jeweiligen Grills. „Da scheiden sich die Geister. Bei Gasgrills kann man schneller loslegen und es gibt nicht so eine starke Geruchsentwicklung. Viele grillen aber einfach lieber mit der Holzkohle, weil es eben das Ursprüngliche ist. Das kommt einfach auf den Geschmack an.“ Einen weiteren Tipp beim Kauf des richtigen Grills gibt Buck den Teilnehmern: „Stellt euch einfach vor wie ihr den Grill putzen würdet, wenn ihr euch ein Gerät kaufen wollt, denn viele Grills muss man erst mühsam auseinander bauen.“

Besonders beeindruckt sind vor allem die männlichen Teilnehmer von einem 130 Kilo schweren Luxusgerät eines namhaften Herstellers aus Kanada. „Der Gasgrill hat verschiedene Brenner. Außerdem hat er eine Infrarotfunktion, mit der er schnell auf um die 400 Grad aufheizt. An den Seiten gibt es dann noch eine Wärmeplatte und ein Schneidebrett.“ Die Teilnehmer sind schwer beeindruckt.

Gusseisenpfanne statt Alufolie

Grillgeräte gäbe es, so Buck, in allen Ausführungen und mit allem denkbaren Zubehör. „Das ist auch wieder Geschmackssache. Was aber immer sinnvoll ist, sind Anzündkamine für den Kohlegrill, eine Gusseisenpfanne und ein Temperaturmesser, mit der man die richtige Temperatur im Fleisch messen kann.“ Die ideale Steaktemperatur liege bei 58 Grad. Eine Gusseisenpfanne empfiehlt Buck vor allem bei Gemüse, dem zerbrechlichen Fisch oder Feta. „Die meisten packen das, wie die berühmten Folienkartoffeln, in Alufolie. Die ist aber nicht geeignet, da beim Erwärmen giftige Stoffe in das Grillgut kommen könnten.“

Während der Schweinenacken mit Whiskey-Aprikosen-Glasur und der Lachs mit Waldbeeren auf dem Grill brutzelt, wird in der Küche fleißig geschnibbelt. Vor allem das Rühren der Saucen, das Verfeinern der Mayonnaise und das Entgräten des Fischs fordert von den Teilnehmern etwas Geschick. Doch die Mühe lohnt sich am Ende allemal. Ein mehrgängiges Grillmenü zaubert Begeisterung in die Gesichter der Teilnehmer, auch Grillchef Buck ist zufrieden mit dem Ergebnis. „Das Schöne am Grillen ist, dass man die Dinge würzen kann, wie man will.“

Weitere Termine für den Grill- und BBQ-Kurs: Samstag, 19. April, Dienstag, 13. Mai, Mittwoch, 18. Juni und Dienstag, 5. August. Anmeldung unter http://www.party-buck.de oder telefonisch unter 07375/202.