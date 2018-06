Erstmals Fassanstich beim Peter- und Paulfest

Zum 99. Mal steigt am kommenden Wochenende, Freitag, 29. Juni, bis Sonntag, 1. Juli, in Obermarchtal das traditionelle Heimatfest „Peter & Paul“. Und im Jahr vor der 100. Auflage gibt es am Freitag eine Premiere. Denn zum ersten Mal wird es zu Eröffnung am Freitagabend einen Fassanstich geben. Diesen übernimmt Obermarchtals frisch vereidigter Bürgermeister Martin Krämer. Am Sonntag findet zudem zum elften Mal der Kunst- und Handwerkermarkt statt.

„Wir beginnen in diesem Jahr mit einem zünftigen Blasmusik-Abend und gleich zu Beginn gibt es eine Doppelpremiere“, sagt Silke Falch vom gastgebenden Musikverein. Noch nie habe es in der langen Geschichte des Peter- und Paul-Fests einen Fassanstich gegeben, so die Obermarchtaler Musiker. Und Martin Krämer, Obermarchtals neuer Bürgermeister, habe nie zuvor ein Bierfass angestochen.

Gesamtchor zur Eröffnung

Bevor der neue Schultes zum allerersten Mal den Zapfhahn ins erste Heimatfest-Bierfass schlägt, treffen sich die Gastkapellen aus Frankenhofen, Hayingen und Uttenweiler zum Gesamtchor. Mit schmissigen Märschen werden die Besucher auf das 99. Heimatfest eingestimmt. Danach unterhalten die drei Gastkapellen das Publikum im Festzelt.

Am Samstag, 30. Juni, beginnt um 14 Uhr das Kinderfest. Die jüngsten Gäste können am Kletterbaum kleine Preise erklettern oder sich auf der Hüpfburg austoben. Auf der Bühne sind die Obermarchtaler Kindergartenkinder, die Jazztanzgruppe der Sportvereinigung und die Jugendkapelle des gastgebenden Musikvereins zu erleben.

Kniffelige Aufgaben

Ab 19.30 Uhr steht wieder ein bunter Abend unter dem Motto „Spiel und Spaß mit den örtlichen Vereinen“ auf dem Programm. Dann werden die Quizmacher des Musikvereins den Teams der Obermarchtaler Vereine wieder knifflige Aufgaben stellen, die Geschicklichkeit, Merkfähigkeit, Ausdauer und Wissen rund um die Fußball-WM verlangen. Für gute Stimmung wird in diesem Jahr der Musikverein aus Kirchen sorgen.

Traditionell beginnt der Sonntag, 1. Juli, bereits um 6 Uhr mit der Tagwache. Um 9.30 Uhr wird Pfarrer Gianfranco Loi den Festgottesdienst im Münster zelebrieren. Und ab 11 Uhr spielt die Musikkapelle aus Unlingen zum Frühschoppen im Festzelt auf.

Taschen aus Draht beim Handwerkermarkt

Bereits ab 10.30 Uhr hat der „11. Marchtaler Kunst- und Handwerkermarkt“ auf dem Marktplatz geöffnet. Rund 40 Händler und Aussteller werden mit ihren Ständen dabei sein. „Wir haben unter anderem wieder die Alpakas vor Ort“, kündigt Organisator Paul Karner an. Neu dabei ist ein Aussteller mit Betongusskunst und eine Händlerin, die Taschen aus Draht herstellt. Um 15 Uhr gibt es wieder eine Lesung im Obergeschoss des Gemeindehauses. „Die Zahl der Besucher steigt von Jahr zu Jahr und auch die Händler sind immer sehr zufrieden“, berichtet Karner. Der Markt direkt vor der Kulisse des Klosters findet bei jeder Witterung statt.

Zum Mittagessen stehen ab 11.30 Uhr wieder leckere Gerichte auf der Speisekarte, sodass die Küchen in Obermarchtal und der Umgebung getrost kalt bleiben können.

Zum traditionellen „Tag des Wiedersehens“ werden viele ehemalige Obermarchtaler erwartet. Zur Kaffeezeit am Nachmittag spielen die Musikvereine aus Ersingen und Schmiechen auf. Und wie immer werden während der Festtage Lose verkauft. Mit etwas Glück können die Loskäufer Musical-Karten zum „Glöckner von Notre Dame“ in Stuttgart oder eine Ballonfahrt sowie viele weitere Preise gewinnen. Die Gewinner werden am Sonntagabend um 19 Uhr beim Ausklang gezogen.