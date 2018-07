Erste Ratssitzung des neuen Obermarchtaler Bürgermeisters

Zum ersten Mal hat der neu gewählte Obermarchtal Bürgermeister Martin Krämer am Dienstag eine Sitzung des Gemeinderats geleitet. Die Versammlung war unter anderem notwendig, weil das neue Gemeindeoberhaupt in die entsprechende Besoldungsgruppe eingestuft werden musste.

Die Obermarchtaler Gemeindeordnung sieht vor, dass ein neu gewählter Bürgermeister in den ersten acht Wochen seiner Amtszeit während einer öffentlichen Gemeinderatssitzung in die entsprechende Besoldungsgruppe eingestuft werden muss. Weil Martin Krämer in diesem Punkt befangen ist und die erste stellvertretende Bürgermeisterin Carmen Schmid nicht an der Sitzung teilnehmen konnte, übernahm der zweite Stellvertreter Ludwig Mohr diesen Punkt.

Erhöhung nach Wiederwahl

In seiner ersten Amtszeit soll der Obermarchtaler Bürgermeister in die Besoldungsgruppe A14 eingestuft werden, sieht die Gemeindeordnung vor. Bei einer Wiederwahl greift dann Besoldungsgruppe A15. Einstimmig hat sich der Gemeinderat auf diese Vorgehensweise geeinigt.

Erster Tagesordnungspunkt allerdings war die Zustimmung des Rates zu einer Drückjagd auf dem Schupfenberg im Wald des Hauses Thurn und Taxis, die im Herbst geplant ist. „Grund dafür ist der hohe Schwarzwild bestand“, erklärte Bürgermeister Martin Krämer, der der Anfrage vorbehaltlich der Einwilligung des Gemeinderates zugestimmt hatte. Die Gemeinde soll am Jagdtag die nötigen Straßensperren veranlassen und sich auch an den Kosten beteiligen. „Wir sollten auf jeden Fall zustimmen, sie ist sogar zu begrüßen“, betonte der Bürgermeister.

Ludwig Mohr regte an, auch die Besitzer der angrenzenden Waldstücke über den Termin zu informieren. „So können sich diese eventuell beteiligen.“ Er verspricht sich davon eine effizientere Jagd, weil die Tiere nicht in den Nachbarwald ausweichen können.

Konzept für den Friedhof

Unter dem Punkt Verschiedenes sprach Ratsmitglied Hans-Peter Schleicher das Thema Friedhof an. Bei den Urnengräbern sei eine Hecke entfernt worden. „Ist für den Friedhof irgendwann mal ein richtiges Konzept vorgesehen?“, wollte er wissen. Schließlich sei ein Friedhof ein Aushängeschild der Gemeinde nach außen. „Und so wie es aktuell aussieht, entspricht es nicht wirklich meinen Vorstellungen“, sagte Schleicher. Bürgermeister Martin Krämer erklärte, dass er bereits mit Bauhofleiter Ludwig Mohr deswegen in Gesprächen sei. „Wir erarbeiten eine Musterdarstellung, um dann im Rat zeigen zu können, was vorstellbar wäre.“ Gemeinderat Lothar Gaupp wies daraufhin, dass das Gremium bei allen Planungen einbezogen werden sollte.

Der Bürgermeister schlug außerdem vor, anlässlich der geplanten Pflasterung des Friedhofes ein Konzept erstellen zu lassen. „Wir müssen überlegen, ob wir selbst ein Konzept erstellen können oder, ob wir dazu einen Planer brauchen“, gab Krämer zu bedenken. Das Bestattungswesen sei im Wandel, die Anzahl der großen Familiengräber nimmt ab, begründete Gaupp warum ein neues Konzept für den Friedhof erforderlich ist. Deshalb sollte bei einem Konzept auch über das Aufstellen von Urnenstelen gesprochen werden, sagte Ludwig Mohr.

Das Gremium stimmte außerdem dem Neubau einer Betriebsleiterwohnung im Obermarchtaler Schlossgartenweg zu sowie dem Einbau eines Fachraums für Biologie und Chemie mit Vorbereitungsraum in einen bisherigen Klassenraum. Zudem berichtete Reutlingendorfs Ortsvorsteher aus der zurückliegenden Sitzung des Ortschaftsrates.