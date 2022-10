Erlebnisreiche Austauschwoche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweieinhalbjähriger „Zwangspause“ fand ein Schüleraustausch zwischen der Franz-von-Sales-Schule in Obermarchtal und dem Collège Marc Bloch aus dem mittelfranzösischen Städtchen Bonnat sowie dem Collège Octave Gachon aus Parsac statt.

40 französische Jugendliche der Klassenstufen 7-9 durften bei bestem Herbstwetter eine Woche bei ihren Austauschpartnern der Mädchenrealschule in Obermarchtal und der Jungenrealschule in Ehingen verbringen. Nach einem Wochenende in den Gastfamilien begann die Woche mit einer Begrüßung durch Schulleiterin Simone Mühlberger. Die Französischschülerinnen der Klasse 9 führten die Gäste durch die Schule und Klosteranlage. Bürgermeister Martin Krämer hieß die Gruppe im Dorfgemeinschaftshaus bei Butterbrezeln und Getränken willkommen, bevor die Jugendlichen Obermarchtal im Rahmen einer Dorfrallye erkundeten. Am Nachmittag meisterten Gäste und Gastgeber an Stationen kommunikative Spiele und Aufgaben, um sich besser kennenzulernen.

Der Ausflug zum Erlebnispark in Tripsdrill bot für alle Spaß und Nervenkitzel.

Am Mittwoch zeigten die deutschen und französischen Jugendlichen viel Motivation und Ausdauer beim Völkerballturnier, bevor sie die 18 Bahnen des neuen Abenteuergolfplatzes in Obermarchtal in Beschlag nahmen. Ein weiterer Ausflug führte die Gäste nach Blaubeuren und nach Ulm, wo neben einer Stadtführung auch Shopping auf dem Programm stand. Am letzten Tag der Woche nahmen die Gastschüler am Unterricht in Obermarchtal und in Ehingen teil. Abends fand dann der Höhepunkt der Austauschwoche, der „Bunte Abend“, statt. Mit deutschen und französischen Liedern, Klavierstücken und einem lustigen Sketch boten Gastgeber und Gäste den Eltern und Familienmitgliedern ein abwechslungsreiches Programm. Frau Mühlberger bedankte sich bei den französischen Kollegen für die Begleitung der Schüler, bei den Lehrerinnen Anne Wengert und Ute Romer für die gelungene Organisation der Woche und bei den Gastfamilien für die Aufnahme. Bei Buffet und Disco konnten alle die letzten gemeinsamen Stunden genießen. Dann hieß es Abschied nehmen. Im Gepäck hatten die Gäste neben tollen Erinnerungen und neuen Freundschaften auch ein handgeschriebenes Bretzel-, Spätzle- oder Kuchenrezept.

Ende März werden sich die Jugendlichen beim Gegenbesuch in Frankreich wieder sehen.