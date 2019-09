Eröffnungskonzert zum Internationalen Orgelseptember

Mit seiner diesjährigen Auflage vollendet der Internationale Orgelseptember im Münster Obermarchtal seinen ersten Siebenjahreszyklus. Professor Andreas Jost aus Zürich spielte am Sonntag Werke von Bach und französische Orgelmusik aus drei Jahrhunderten auf der Holzhey-Orgel.

Der vom Förderverein für Kirchenmusik und Klosterkultur Obermarchtal unterstützte Internationale Orgelseptember hat längst die Grenzen eines regionalen Highlights gesprengt, denn es waren Besucher aus etwa Hechingen, Reutlingen und Tuttlingen gekommen, um dem Auftakt des siebten Orgelseptembers im Münster beizuwohnen. Mit Andreas Jost hat ein Künstler den diesjährigen Auftakt gespielt, der als Organist am Züricher Großmünster und als Professor für Orgelspiel an der Züricher Hochschule der Künste tätig ist.

Das Konzert von Andreas Jost stand in den ersten sieben Kompositionen ganz im Zeichen Frankreichs. Von Francois Couperin (1668-1733), dem Hofkomponisten Ludwigs XIV, brachte er aus der Messe à l’usage des Paroisses die Passage „Offertoire sur les Grands jeux“. Das 1689 für die Gabenbereitung komponierte Stück wurde mit allen kräftigen Zungenregistern gespielt, und ließ sich im Ergebnis vorzüglich auf die Holzhey-Orgel übertragen. Der Kustus der Holzhey-Orgel im Münster Obermarchtal übernahm dabei die Aufgabe des Ziehens der Register. Auch wenn im Barock die Sinnlichkeit und Schönheit in der Kunst an Bedeutung gewann, und die Musik als anmutig, entzückend, betörend und sogar prachtvoll, majestätisch oder pathetisch bezeichnet wird, entstand etliches in jener Zeit speziell zu kirchlichen Zwecken.

Johann Sebastian Bach (1685-1750) war als evangelischer Kirchenmusiker prädestiniert, Kirchenmusik für die Ewigkeit zu komponieren. Mit Brillanz übertrug Andreas Jost den größten Kirchenmusiker der Zeit des Barock ins Obermarchtaler Münster. Es erklangen drei französisch angehauchte Werke, zunächst die Fantasie c-Moll, Bach-Werke-Verzeichnis (BWV) 562, sodann das Choralvorspiel „An Wasserflüssen Babylon“, BWV 653 und schließlich BWV 572 „Pièce d’Orgue à 5“ avec la Pédale continue. „Ein Tröster“ war Bach für Albert Schweizer, der ihm den Glauben gab, das wahrhaft Wahre könne nicht ignoriert und nicht unterdrückt werden, es werde sich durch seine eigene Kraft durchsetzen, wenn seine Zeit gekommen ist.

Ein prachtvolles altes Stück aus dem französischen Barock des 17. Jahrhunderts, das Jürgen Essl (Jahrgang 1961) als Hommage an Loui Couperin, wie Francoise Couperin ein französischer Komponist, jedoch 40 Jahre zuvor geboren, unter dem Titel „Récit de tierce“ aufgegriffen hat, leitete über zur „Trisonate Nr. 4, e-Moll“, BWV 528 von Johann Sebastian Bach. Eine kurze Micro-Sonate aus der Troisième Sonate von Valéry Aubertin, Jahrgang 1970 schien sich buchstäblich mit dem einzigen am Sonntag von Bach gespielten Werk ohne französischen Einschlag zu verschmelzen, der Toccata E-Dur, BWV 566. Mit tröstlichen, ja überschwänglich fröhlichen Klängen endete dieses Werk, mit dem Jost die Aussage Schweizers belegte, dass sich wahrhaft Wahres durchsetzen wird, schließlich war auch für das Publikum der Übergang vom modernen Professor Aubertin zum originalen Bach nicht auf Anhieb augenscheinlich. Nach kurzer Zeit der Irritierung beantwortete Andreas Jost die Frage durch sein Erscheinen am Geländer der Empore, und erhielt viel Beifall für seine Zeitreise durch drei Jahrhunderte. Der Orgelseptember wird an den beiden Folgesonntagen mit Gregor Simon und Andreas Liebig fortgesetzt.