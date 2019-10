Ensemble Cantissimo besingt das Hohelied Salomos

Das Ensemble Cantissimo gehört zu den gefragtesten Vokalensembles im deutschsprachigen Raum. Am Sonntag beeindruckte es 130 Zuhörer im Obermarchtaler Münster mit betörendem a-cappella-Gesang der Spitzenklasse. Vokalkompositionen auf Texte aus dem Hohelied Salomos standen auf dem Programm.

Sänger aus der Schweiz und Deutschland brachten unter der Leitung von Markus Utz Werke von Melchior Franck (1573 - 1639), Sven-David Sandström (1942 - 2019) und Jean-Yves Daniel-Lesur (1908 - 2002) zu Gehör. Die Mitglieder des Chors sind allesamt professionelle Könner vom Fach und werden von Markus Utz, seit 2001 Titularorganist am Konstanzer Münster und seit 2007 Professor für Dirigieren und Chorleitung an der Zürcher Hochschule der Künste, persönlich ausgewählt. 2018 wurde Utz an die Yale University in New Haven (Connecticut) als Gastprofessor eingeladen.

Unter dem Titel „Liebe – Songs of Love“ konzentriert sich cantissimo auf die Liebe als ein zentrales und weltumspannendes Thema der Menschheit. Das „Hohelied Salomons“ preist Sehnsucht, Zuneigung, Verlassenheit, Erotik und Leidenschaft als lebensbejahende Grundeigenschaften menschlichen Daseins. In emotionaler und bildreicher Sprache regte Schir ha-Schirim (wörtlich „Das Lied der Lieder“ – sinngemäß: „Das schönste aller Lieder“) Fantasie und Kreativität von Komponisten etlicher Epochen an. Meisterhafte Vertonungen aus dem Hohelied der Liebe vom Frühbarock bis in die Gegenwart wählte das ensemble cantissimo für das Jubiläum seines 25-jährigen Bestehens aus und verbindet sie in stilistisch grenzüberschreitendem Dialog mit dem geheimnisvoll improvisierenden Spiel des international renommierten Zürcher Flötisten Matthias Ziegler.

Im Jubiläumskonzert spielt er das 1913 entstandene und in einer „perdendosi“ absteigenden Ganztonleiter endende Solostück Syrinx von Claude Debussy. Auf der übermannshohen und mit eingebauten Mikrofonen elektroakustisch verstärkten Kontrabassquerflöte und auf einer etwas kleineren Bassquerflöte bringt Ziegler mit – den Gesang teilweise überlagernden – Improvisationen unglaubliche und das Gemüt ergreifende Effekte hervor.

Verblüffend an der Performance des ensemble cantissimo ist ein überragender Chorklang bei barocken wie neuzeitlichen Kompositionen. Das gilt ganz besonders für die makellos reine Interpretation der teilweise zwölfstimmigen Satzanlage bei „Four Songs of Love“ des vor einem halben Jahr verstorbenen Sven-David Sandström. Einen Klangrausch ohnegleichen stellte die siebenteilige Kantate „Cantique des Cantiques“ von Jean-Yves Daniel-Lesur dar. Schlicht aber edel endete das Konzert mit „Innsbruck, ich muss dich lassen“ von Heinrich Isaac (1450-1517) als zweiter Zugabe.