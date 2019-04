Elfte Auflage des Marchtal-Bike-Marathons

Zur elften Auflage des Marchtal-Bike-Marathons am Samstag, 25. Mai, werden Hunderte von Startern erwartet. Bereits jetzt liegen nach Veranstalterangaben mehr als 300 Anmeldungen vor und die Anmeldefrist läuft noch bis 23. Mai; wer sich bis 12. Mai anmeldet, erhält einen Nachlass von zehn Euro auf die Startgebühr. Nachmeldungen (mit fünf Euro Zuschlag) sind dann noch am Veranstaltungstag von 8 bis 11 Uhr möglich. Die Teilnehmer am Bike-Marathon können auch in diesem Jahr aus drei unterschiedlich langen Strecken wählen: Die Kurzstrecke umfasst 19 Kilometer (mit 190 Höhenmetern), die Mittelstrecke 54 Kilometer (mit 830 Höhenmetern) und die Langstrecke 76 Kilometer (mit 1250 Höhenmetern). Die Startzeiten: 12 Uhr, 12.20 Uhr und 12.40 Uhr. Darüber hinaus gibt es, nach der gut angenommenen Premiere im vergangenen Jahr, zum zweiten Mal ein „Kids Race“ für junge Radfahrer im Alter von sieben bis zwölf Jahren. Der rund ein Kilometer lange Rundkurs in der Klosteranlage in Obermarchtal ist je nach Altersklassen (U9, U11 und U13) zweimal, dreimal oder sechsmal zurückzulegen. Die Startzeiten: 10 Uhr, 10.30 Uhr und 10.50 Uhr. Weitere Informationen zum elften Marchtal-Bike-Marathon am 25. Mai gibt es im Internet auf http://marchtal-bike-marathon.de. Über diese Seite sind auch Anmeldungen möglich.