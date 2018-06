Was kommt denn da für'n wüster Krach... über die Pyrenäen nach Resteuropa geschwappt? Joh Herrschaftszeiten, sind etwa die legendären Hèroes del Silencio auferstanden?? Jeden Moment erwartet man, dass Entre dos Tierras ertönt... unglaublich, was der Hard Rock in Spanien gelegentlich für Blüten hervortreibt. Die beste Band Spaniens ist zu Gast im Kreuz in Obermarchtal – live am 1.Mai,. Im Vorprogramm spielt Little toe Beaver aus Ehingen. Einlass 20.30 Uhr, Eintritt zehn Euro.

Richard Chycki, der „Antigravity Sound Machine“ betreut hat, beschreibt den Sound des Quartetts als „New Vintage Rock“ und als ehemaliger Produzent von Rush, Gotthard und Aerosmith weiß er ganz sicher, wovon er redet. Der klassische Hard-Rock der Siebziger ist bei Eldoradoallgegenwärtig. Trotz dieser deutlichen Bezüge klingt hier nix abgekupfert, denn die Jungs haben etwas drauf, was vielen ihrer Kollegen abgeht: Sie können Songs schreiben - exzellente Songs.

Nach dem 2008er Debüt „En Busca de Eldorado“ und „Golden“ (2010) ist es das dritte Album der Band. Und der Titel ist Programm: Der Silberling ist derart gut, dass man der Schwerkraft mit dieser Mucke ganz lässig eine lange Nase drehen kann. Gleich beim ersten Durchlauf sticht die umwerfend dichte Produktion ins Ohr. Der Kram ist ungemein druckvoll eingespielt und knallt regelrecht um die Ohren. Gepaart mit einer hohen Virtuosität der Musiker, eines ausnahmslos überzeugenden Sängers und vor allem - ich erwähnte es bereits - einem gnadenlos guten Songwriting legen Eldorado hier ein echtes Killer-Album vor.

Wer von den vier Jungs die Keyboards bedient oder ob Gastmusiker bemüht wurden, ist dem Booklet nicht zu entnehmen. Hier hätte man aber angesichts des unglaublich organischen Hard Rocks auf analoge Geräte setzen sollen. Den Höreindrücken nach muss das Nord-Keyboard - ein Alleskönner - eingesetzt worden sein. Kaum vorstellbar, wie atemberaubend die Passagen mit einer Hammond geklungen hätten.