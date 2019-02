Einbrüche in Obermarchtal und Ehingen

Gleich in drei Häuser sind Einbrecher am Samstag im Raum Munderkingen und Ehingen eingestiegen. Bei dem ersten Gebäude, in das der bislang unbekannte Täter eindrang, handelt es sich laut Polizei um ein Haus in der Abt-Konrad-Kner-Straße.

Dort wurde im Zeitraum von Samstagnachmittag bis etwa Mitternacht die Terrassentüre aufgehebelt. Im Haus fiel den Tätern Bargeld und Schmuck in die Hände. Ein weiterer Einbruch ereignete sich im Längenfeld in Ehingen. Dort stiegen bislang Unbekannte am frühen Samstagabend durch eine aufgehebelte Balkontüre ein und entwendeten Schmuck.

Beim dritten Einbruch den die Beamten des Polizeireviers Ehingen aufnehmen mussten, war der Täter im gleichen Zeitraum durch ein aufgehebeltes Fenster zum Garten in eine Wohnung im Bussardweg eingestiegen. Auch dort hatte der Täter es auf Schmuck abgesehen.