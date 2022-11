Ein Blick hinter die Bräuche im Advent

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Noch vor Beginn der Adventszeit hatte der Erwachsenenbildungsausschuss der SE Marchtal zu einem Vortrag zur Bedeutung und Herkunft von Advents- und Weihnachtsbräuchen eingeladen. Referentin Annemei Mahler, evangelische Pfarrerin und Lehrerin an der Magdalena-Neff-Schule in Ehingen, erklärte den interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern zum Beispiel die Entstehung des Adventskranzes. Die Bedeutung der Farben grün, rot und gold war ebenso Thema, wie auch die Festlegung des Datums von Weihnachten. So erfuhren die Besucher, dass zuerst Ostern gefeiert wurde und erst viel später dann Weihnachten. Mit lustigen Anekdoten, historischen Belegen und interessanten Informationen erlebten die Zuhörerinnen und Zuhörer einen kurzweiligen und informativen Abend. Jetzt blickt sicher der ein oder andere bewusster auf manche Tradition im Advent und an Weihnachten.