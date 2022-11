DRK bittet in Obermarchtal um Blutspenden

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bittet am Montag, 14. November, um Blutspenden. Von 14.30 bis 19.30 Uhr kann in der Turn- und Festhalle, Abt.-Walter-Straße 2 in Obermarchtal, Blut gespendet werden.

Blut ist nicht künstlich herstellbar und wird täglich dringend benötigt. Eine Blutspende dauert etwa zehn Minuten, rettet aber bis zu drei Leben, teilt das DRK in einem Schreiben mit. Alleine in Hessen und Baden-Württemberg werden täglich mehr als 2700 Blutkonserven benötigt, um eine lückenlose Versorgung der Krankenhäuser zu gewährleisten und Patientinnen und Patienten aller Altersklassen ausreichend zu versorgen.