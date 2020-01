Doppelsieg der Turnerinnen aus Obermarchtal

Einen Doppelsieg haben die Turnerinnen der Franz-von-Sales-Ralschule Obermarchtal beim Kreisfinale des Schulwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ in Laichingen erreicht. Drei Teams starteten in zwei verschiedenen Wettkampfklassen. In der Wettkampfklasse III/2 waren Franziska Seiferling (7a), Lena Traub (7b) und Carolin Steiner (7b) am Start. Sie gewannen ihren Wettkampf souverän, obwohl sie nur zu dritt waren und damit keine Möglichkeit hatten, ein Resultat zu streichen. In der Wettkampfklasse IV/2 setzte sich das Team I aus Obermarchtal, bestehend aus Amelie Klaiber, Lenja Selig, Kira Schefold, Emma Zoll und Jana Strahl (alle 6a), gegen die Konkurrenz durch und gewann das Kreisfinale. Team II mit Lena Miller (5a), Franziska Kräutle (6c), Anita Sauter (7a) und Jule Wahl (7a) belegte den vierten Rang. Begleitet wurden die Schülerinnen von ihren Sportlehrerinnen Anna Grab und Regina Klug. Die beiden Siegermannschaften aus Obermarchtal sind für das Regierungspräsidiums-Finale in Albstadt-Ebingen am 6. Februar qualifiziert.