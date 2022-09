Doppelpack mit Maverick und Black Diamonds

Im Gasthaus „Kreuz“ in Obermarchtal treten am Freitag, 9. September, die Bands Maverick aus Nordirland und Black Diamonds aus der Schweiz auf. Die „Double Headliner Show“ beginnt um 19 Uhr. Die Band Maverick begeisterte mit ihrem Heavy Rock auf Tourneen mit Treat & The Poodles und hatten zu ihrem Album 2019 eine eigene Headliner-Tour. Pandemiebedingt war es bisher nicht möglich, mit dem aktuellen Album „Ethereality“ zu touren, nur bei einer Show in Deutschland waren die Briten, die heiß darauf sind, ihre Live-Qualitäten zu zeigen. Im „Kreuz“ mit dabei sind die Chartstürmer Black Diamonds, die mit dem Album „No-Tell Hotel“ Platz drei in den Charts in ihrem Heimatland Schweiz platziert waren. Ihre Mix aus Melodic Rock gepaart mit 80er-Jahre Glam Rock war schon bei vielen Konzerten und Tourneen (unter anderem mit Crystal und Heat) zu hören. Im September 2021 unternahmen sie ihre erste Headliner-Tour in Deutschland. Weitere Infos zum Konzertabend in Obermarchtal und Links zum Kartenvorverkauf gibt es auf www.facebook.com/events/ 3244484092490573 Foto: Veranstalter