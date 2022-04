Die Welt der Blasmusik erleben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Welt der Blasmusik konnten die Schüler-/innen der Sixtus-Bachmann-Grundschule in Obermarchtal erleben. Die musikalische Ausbildung der Jugend ist der Musikkapelle Obermarchtal ein wichtiges Anliegen. Um bei den Kindern der Grundschule Interesse am Erlernen eines Instruments zu wecken, hat Jugendleiterin Heike Fischer und Jugendsprecherin Pia Schleicher alle Klassen der Grundschule am 1.April besucht.

Je nach Klassenstufe wurde vorgestellt, was der Musikverein macht, welche Instrumente es gibt, wie eine Ausbildung beim Musikverein abläuft und wie ein Orchester aufgebaut ist. In Klasse 3 und 4 kamen außerdem die neuen Testmundstücke zum Einsatz. Durch die kinderleichte Reinigung dieser Mundstücke war es trotz Corona möglich, dass jedes Kind sein Wunschinstrument ausprobieren konnte. Dies machte den Kindern besonders viel Freude, da dies in den letzten beiden Jahren auf Grund von Corona ja nicht möglich war. Allen Schüler-/innen wurden dann noch Flyer ausgeteilt, in denen der Ablauf der Ausbildung beim MV Obermarchtal abgebildet ist.

Zum Schluss luden die Vertreterinnen des Vereins alle Kinder noch zum Jungendvorspielnachmittag am 10. April um 14.30 Uhr in die Turn-/Festhalle Obermarchtal ein. An diesem nimmt auch das Kumasta-Musikprojekt der Grundschule Obermarchtal unter der Leitung von Hubert Müllerschön teil, da die Musikkapelle hier ein schulischer Kooperationspartner ist.

Anmeldungen zur Jugendausbildung können bei der Jugendleiterin Heike Fischer unter jugendleiter@mv-obermarchtal.de vorgenommen werden.