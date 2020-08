Die Vereinsmeister stehen fest

Die Tennisabteilung der SpVgg Obermarchtal hat am Samstag die Finals ihrer Vereinsmeisterschaften in fünf verschiedenen Klassen ausgetragen. Bei heißem Tenniswetter kämpften die Spieler in diesem Jahr um Weizen- oder Sektgläser mit dem Aufdruck Vereinsmeister 2020. Zu Beginn des Tages setzten sich Holger Stützle und Dominik Fisel im Herrendoppel-Finale gegen Christian Aierstock und Hans Foydl durch. Auch wenn das Ergebnis mit 6:1 und 6:0 recht deutlich ausfiel, war es dennoch ein spannendes Match. Das Damen-Einzel entschied Manuela Aierstock in einem hart umkämpften Spiel im Matchtiebreak (3:6, 6:1, 11:9) gegen Katja Striegel für sich. Das anschließende Finale im Herren-Einzel gewann Matthias Stützle. Er siegte in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:4 gegen Philipp Tress. Der Titel im Damen-Doppel ging in diesem Jahr an Carolin Fuchs und Katja Striegel. Sie entschieden das Finale gegen Jule Scheffold und Sarah Foydl mit 6:3 und 6:2 für sich. Abschließend wurde noch das Mixed-Finale ausgetragen. Hier setzten sich Ann-Kathrin Ritzler und Matthias Stützle mit 6:1 und 6:1 gegen Manuela und Christian Aierstock durch.