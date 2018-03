Die Storchennester werden sauber gemacht

Die Storchensaison hat begonnen: Am Mittwoch ist Albert Merkle aus Munderkingen mit der Feuerwehr Munderkingen unterwegs gewesen, um die ersten Storchennester in der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen für die anstehende Brutzeit vorzubereiten.

Die Feuerwehr unterstützt den Storchenfreund dabei jährlich mit der Drehleiter, damit Albert Merkle sicher an den Nestern arbeiten kann. Denn bevor die Störche ihre Eier legen, gilt es, diese vom Dreck des vergangenen Jahres zu befreien. Mit einer Hacke löst Albert Merkle den Mist und entfernt ihn aus dem Nest. „Das ist notwendig, damit das Regenwasser aus den Nestern ablaufen kann“, erklärt Albert Merkle. Würde das Wasser in den Nestern stehen bleiben, drohten die Küken zu erfrieren oder zu ertrinken. Anschließend polstert Merkle die Nester mit Reisig und Stroh wieder neu aus. Am Mittwoch hat Albert Merkle das Nest in Obermarchtal, in Munderkingen, in Untermarchtal und in Emerkingen geputzt. Die Nester in Algershofen und Rottenacker werden in den kommenden Tagen folgen.