Die Shisha rauchende Uroma feiert 90. Geburtstag

Bei guter Gesundheit konnte Johanna Maier am Donnerstag in ihrem Haus in Datthausen ihren 90. Geburtstag feiern. Schon am Vormittag zierten verschiedene Kuchen und Geschenke den Tisch des Hauses. Pfarrer Gianfranco Loi brachte einen Geschenkkorb mit.

Die Jubilarin versorgt sich in ihrem Haus noch selbst, zwei Mal in der Woche bekommt sie Unterstützung von der Sozialstation. Die Gartenarbeit liebt sie, bevorzugt im Hochbeet. Früher habe sie auch gestrickt, sogar Jacken und Socken.

Der im Haus lebende Sohn hat für sie gekocht, als sie im vergangenen Jahr bei einem Sturz die rechte Hand gebrochen hatte. Da er jedoch berufstätig ist, ergänzt Essen auf Rädern inzwischen jeden zweiten Tag den Speiseplan.

Acht Enkel und fünf Urenkel

Johanna Maier hat drei Kinder, Gertrud Bosler, Eugen Maier und Ottmar Maier. Die Tochter Rosemarie Anger ist bereits verstorben. Acht Enkel und fünf Urenkel ergänzen die Familie, Lukas ist mit seinem halben Jährchen auf dem Buckel das Nesthäkchen.

Geboren und aufgewachsen ist sie mit zwei Geschwistern in Reutlingendorf, wo sie acht Jahre zur Schule ging, und später als Kindermädchen und landwirtschaftliche Magd auf zwei verschiedenen Höfen tätig war.

1954 hatte sie nach Datthausen geheiratet, ihr Mann Karl starb bereits 1977 mit 55 Jahren an einem Herzinfarkt. Die gemeinsame Landwirtschaft hat sie nach diesem einschneidenden Erlebnis noch vier Jahre fortgeführt, ehe sie bis 1989 im Kloster Untermarchtal als Reinigungskraft tätig war. „Da ich nur den Traktorführerschein habe, bin ich mit dem Traktor zur Arbeit gefahren, wenn ich mal nicht bei jemandem mitfahren konnte“, so die rüstige Jubilarin. „Die Oberin hat mich die Putzkönigin genannt“, scherzt Johanna Maier, die noch fernsieht und im Radio SWR-4 hört.

„Nach meiner Verrentung habe ich meine Enkelkinder gehütet, 16 Mal war ich mit der Landfrauenfreizeit in Bad Waldsee, und fünf Mal in Lourdes. Als ich das erste Mal vor der Grotte stand, das war ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde“, ergänzt Johanna Maier. „Heute und insbesondere am Samstag wird gefeiert“, sagt sie, und hat für Mai 2020 mit Pfarrer Loi vereinbart, dass sie anlässlich des 300. Jubiläums der Kapelle mit dabei ist, wenn aus Rottenburg Weihbischof Thomas Maria Renz kommt.

„Es gibt kein Rezept für ein langes Leben. Ich habe Gutes und Schlechtes erlebt“, berichtet Johanna Maier. „Schlimm war es für mich, als mein Vater 1939 in Russland vermisst war, und seinen Sohn nicht mehr gesehen hat, der erst zur Welt gekommen ist, nachdem der Vater bereits eingezogen worden war. Zu den verrückteren Dingen in meinem Leben gehört, dass ich Shisha geraucht habe, aber nur einen Zug“.

Im Kreis ihrer Familie fühlt sich Johanna Maier wohl, und wenn die Knie nicht recht mitmachen wollen, holt sie sich fachmännischen Rat, damit sie keinen Rollator benötigt.