Die neue Obermarchtaler Schulleiterin erklärt ihre Ziele

Nach dem die bisherige Schulleiterin der Sixtus-Bachmann-Grundschule in Obermarchtal, Brunhilde Kiebler, im Juli 2017 in den Ruhestand gegangen war, stand lange nicht fest, wer die Schule künftig leiten wird. Erst im Februar dieses Jahres war mit Margot Frankenhauser eine neue Rektorin gefunden. Schon im vergangenen Schuljahr war sie dann regelmäßig an der Schule. Zum Beginn des neuen Schuljahres geht es für sie aber nun richtig los.

Weg nach Obermarchtal vorbestimmt

Verfolgt man die berufliche Laufbahn von Margot Frankenhauser, die bisher Konrektorin der Grundschule im Alten Konvikt war, scheint der Weg an die Sixtus-Bachmann-Schule in Obermarchtal für die 49-Jährige beinahe vorbestimmt gewesen zu sein. „Während meines Referendariats an der Grundschule in Munderkingen war Brunhilde Kiebler meine Mentorin und nach der Geburt meiner Kinder habe ich in der Elternzeit ab und zu Krankheitsvertretung in Obermarchtal gemacht“, berichtet Margot Frankenhauser. In den vergangenen Jahren als Lehrerin in Ehingen war die kleine Grundschule dann aber aus ihrem Fokus geraten.

„Bis ich irgendwann auf der Internetseite des Schulamtes die Stellenausschreibung für die Schulleiterstelle gesehen habe“, so Margot Frankenhauser. Nach einiger Zeit der Unentschlossenheit habe sie dann nochmal nach der Stelle gesucht, sie aber nicht mehr gefunden. „Ich habe gedacht, man hätte schon jemanden gefunden, da war ich richtig enttäuscht, das war ein Zeichen für mich“, fügt sie hinzu. Eine Nachfrage bei Schulamt habe ergeben, dass die Stelle noch nicht besetzt sei, also hat die Grundschullehrerin ihre Bewerbung abgegeben.

Neues kennenlernen

Fast 20 Jahre war die Dieterskircherin an der Grundschule im Alten Konvikt, da habe sie schon manchmal den Drang verspürt, nochmal etwas Neues kennenzulernen. „Jetzt bin ich 49 Jahre alt, da habe ich gedacht, wenn ich es jetzt nicht wage, dann mache ich es nie mehr“, erklärt Margot Frankenhauser ihren Entschluss.

Auch weil die Eltern ihrer Schüler im Alten Konvikt sie nur ungern gehen lassen wollten, wollte Margot Frankenhauser nicht schon mitten im vergangenen Schuljahr die Schule wechseln. „Deshalb hat man es mir möglich gemacht, immer montags in Obermarchtal zu sein, um die Kinder, die Kollegen und die Schule schon mal kennenzulernen“, erklärt sie.

Selbstwirksamkeit im Fokus

Die Sommerferien und viele Wochenenden hat die neue Schulleiterin genutzt, um sich alle Materialien und die ganze Schule anzuschauen. „Vieles trägt die Handschrift von Brunhilde Kiebler, das ist deutlich zu erkennen“, sagt Margot Frankenhauser. Das soll sich nach und nach ändern. Gemeinsam mit den Kollegen und den Kindern will die neue Schulleiterin einen eigenen Weg finden. Dabei soll vor allem die Selbstwirksamkeit jedes Einzelnen im Fokus stehen.

„Deshalb werden die Klassenzimmer anfangs auch beinahe ganz leer sein“, kündigt die Rektorin an. Gemeinsam mit den Kindern sollen dann zu Beginn des Schuljahres die Regale Stück für Stück mit Arbeitsmaterialien und Spielen und die Zimmer mit Leben gefüllt werden. „Die Kinder sollen sich einbringen können und auch das Alltägliche soll seinen Platz im Unterricht finden“, sagt Margot Frankenhauser. Jedes Kind erhält außerdem eine Schulanfangsmappe, in der alles Wichtige drin ist. Das übernimmt Margot Frankenhauser aus Ehingen. Genau wie ein sogenanntes Schulportfolio für die Lehrer. Bis zum Herbst sollen Schüler, Lehrer und die neue Rektorin Zeit bekommen, einander richtig kennenzulernen. In regelmäßigen Teambesprechungen soll dann die weitere Entwicklung ausgearbeitet werden, die auch ein Leitbild für die Schule umfasst.