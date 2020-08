Viele Vereine können seit Monaten kein normales Vereinsleben mehr führen. Corona erschwert sowohl den normalen Probenbetrieb, als auch die öffentlichen Auftritte und die Jugendwerbung.

So ergeht es auch dem Musikverein aus Obermarchtal. „Eigentlich werben wir jedes Jahr in den Grundschulen Kinder ab der dritten Klasse für verschiedene Instrumente in unserem Verein“, so Jugendleiterin Simone Gröber. Hierfür kommen extra aktive Mitglieder des Orchesters mit ihren Instrumenten an die Grundschulen in Ober- und Untermarchtal, damit die Kinder die Instrumente sehen und ausprobieren können. Dies war dieses Schuljahr leider nicht möglich.

Gröber besuchte deshalb die Grundschulen kurzerhand allein und erklärt mit Hilfe von Bildern die verschiedenen Instrumente und lud die Grundschüler zur offenen Musikprobe am nächsten Tag ein. Die Kinder lernten somit, dass in einem Blasorchester zwischen Holz- und Blechinstrumenten unterschieden wird, was der Unterschied zwischen einem Flügelhorn und einer Trompete ist und warum jeder Musiker die Worte „piano“ (leise, sanft) und „forte“ (laut, stark) kennen muss. „Die Kinder lernen durch die Musik auch wichtige Kompetenzen kennen, die sie auch in der Schule brauchen“, so Gröber. Beim Erlernen eines Instrumentes wird beispielsweise das Rhythmusgefühl der Kinder geschult, dass sie auch für das Lesen und Schreiben benötigen. Die Jugendkapelle des Vereins unter der Leitung von Jugenddirigentin Carolin Schmid spielte dann vor dem Musikerheim auf. Die interessierten Kinder konnten von ihren Sitzplätzen aus einiger Entfernung den Liedern Beetle Boogie, Mambo No.5 und Party Rock Anthem der Jugendkapelle lauschen. Simone Gröber ließ daraufhin jedes Instrument auf einer Linie antreten, damit die Kinder diese genauer betrachten konnten und sie mussten mit kleinen Kärtchen die richtigen Namen den Instrumenten zuordnen.

Ann-Sophie, die selbst Blockflötenunterricht im Verein erteilt, erklärte, warum sie die Posaune gewählt hat und heute noch mehr als zufrieden damit ist. Warum nun ein Saxophon, das von Jessica Mezger präsentiert wurde, zu den Holzinstrumenten zählt, konnten die Kinder nun mit eigenen Augen am kleinen holzigen Rohrblatt erkennen. Marie-Louise Stöhr erklärte dann im Anschluss, wie ein Musikunterricht mit den Musikschullehrern abläuft und dass es wichtig ist, viel zu üben. Denn bereits im Alter von zwölf Jahre wird der erste D-Lehrgang absolviert, in dem theoretisches Wissen und praktische Umsetzung beurteilt werden. Anfang des Jahres wurden hierfür acht Jugendliche von Vanessa Fuchs vorbereitet. „Leider wurde der D1-Lehrgang abgesagt. Jedoch bereiten sich unsere Jugendlichen auf den nächsten Termin im November vor“, erläuterte Jugendleiterin Gröber. Nach einer erfolgreichen Teilnahme am D2-Lehrgang, der praktischerweise immer in Untermarchtal stattfindet, sind Kinder und Jugend fit für die aktive Kapelle.