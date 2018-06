Die jüngste Organistin ist gerade mal neun Jahre alt

Gerade mal neun Jahre alt ist Anna Vögele aus Rechtenstein, spielt seit einem Jahr Orgel und hat am Dienstag an der berühmten Holzhey-Orgel in der Klosterkirche von Obermarchtal im Rahmen eines Schülerkonzerts die erste Probe ihres schon beachtlichen Könnens abgelegt. Sie ist eine von sechs Nachwuchsorganisten, die sich von Gregor Simon unterrichten lassen und am Ende des mehr als einstündigen Programms allesamt stolz auf das Gelingen ihrer - auf die jeweilige Ausbildungsstufe abgestimmten - Vorträge sein konnten.. Darüber freute sich vor allem Ihr Lehrer, der sie mit Pralinen beglückwünschte.

Über Nachwuchstalente freuen sich Gregor Simon und andere Organisten besonders deshalb, weil sich infolge rückläufiger Kirchenbindung der Bevölkerung auch die Zahl der am Orgelspiel interessierten Musiker zurückgegangen ist. Dabei ist der Übergang von der Tastatur des Klaviers zu der der Orgel gar nicht so schwierig, wie der 13-jährige Michael Schwendele aus Datthausen beweist. Klavier spielt er schon länger und hat sich vor einem Jahr unter Gregor Simons Anleitung an die Orgel gewagt. Mit beachtlicher Sicherheit machte er ein Magnificat des französischen Barockkomponisten Jean-François Dandrieu zum ungetrübten Hörgenuss.

Marianne Mai aus Laupheim erbrachte mit Praeludium und Fuge a-Moll, BWV 559 sowie dem Voluntary von John Stanley wesentliche Voraussetzungen für die Ausbildung zum nebenamtlichen Organisten und Chorleiter. Darin weit fortgeschritten ist Felicia Wieland aus Rot bei Laupheim. Souverän trug sie am Dienstag ihr für die C-prüfung vorbereitetes Programm vor. Es umfasst in der Kategorie Barock ein Werk von Dietrich Buxtehude, in Romantik Léon Boëllmanns Prière à Notre Dame und in Modern ein Werk von Hermann Schroeder.

Theresa Hinz aus Dietelhofen eröffnete das beachtliche Schülerkonzert mit dem Praeambulum in F von Vincent Lübeck, einem Choralvorspiel von Bach und dem klangprächtigen Praeludium von Felix Mendelssohn. Ihr ebenbürtig musizierte Anne Grundl aus Laupheim mit Praeludium und fFge D-dur von Dietrich Buxtehude und Mendelssohns Orelsonate Nr.2 c-Moll.