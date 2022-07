Der letzte Jahrgang am SKO verabschiedet sich

19 strahlende und stolze Gesichter standen am Ende der Feier am vergangenen Freitag auf der Bühne im Spiegelsaal der Klosteranlage Obermarchtal. Der 19. Jahrgang am Studienkolleg Obermarchtal (SKO) wurde mit der Übergabe der Abiturzeugnisse und Preise feierlich verabschiedet. Nach der Begrüßung durch den kommissarischen Schulleiter Florian Schönle ließen Heike Sauter und Emily Venn für die Abschlussklasse, Franziska Faust, Judit Eber und Dr. Britta Frede-Wenger für die Lehrkräfte und Anja-Devi Blersch als Elternvertreterin die vergangenen drei Jahre Revue passieren.

Der 19. Jahrgang am SKO ist zugleich der letzte. Seit seiner Gründung im Jahr 2001 haben 499 Schülerinnen und Schüler das SKO mit dem Abitur verlassen. Ab dem kommenden Schuljahr wird das SKO als Aufbaugymnasium innerhalb der erweiterten Franz-von-Sales Schule weitergeführt. Das Unterrichtsangebot bleibt unverändert erhalten.

Folgende 19 Schülerinnen und Schüler haben das Abitur erreicht: Martin App (Unlingen), Andreas Bieler (Ehingen-Kirchbierlingen), Rosa Bieler (Ehingen-Kirchbierlingen), Laura Maria Blersch (Unlingen-Möhringen), Sebastian Braun (Achstetten-Stetten), Maxi Duj (Emerkingen), Noemi Fensterle Gómez (Ertingen), Ellen Gemmi (Rottenacker), Elisa Guter (Ehingen-Dintenhofen), Leo Hägele (Unlingen), Pia Hummel (Ehingen-Kirchbierlingen), Alina Jäger (Grüningen), Pia Krebs (Hayingen), Lena Lerch (Ehingen), Wiebke Barbara Pomiluck (Ehingen-Stetten), Heike Sauter (Riedlingen-Zwiefaltendorf), Svenja Sigli (Rottenacker), Huyen Trang Thach (Altheim) und Emily Venn (Ertingen).

Beste Abiturleistungen: Durchschnitt 1,0: Elisa Guter; insgesamt haben 4 Schülerinnen und Schüler einen Durchschnitt von 1,9 oder besser; Gesamtdurchschnitt des Jahrgangs: 2,46. Scheffel-Preis für hervorragende Leistungen im Fach Deutsch: Elisa Guter, Studienkollegspreis für besonderes Engagement in der Schulgemeinschaft: Heike Sauter; Bischof-Sproll-Preis der Diözese Rottenburg-Stuttgart für hervorragende Leistungen im Fach Katholische Religionslehre: Elisa Guter; Preis der Deutschen Gesellschaft für Literatur: Elisa Guter; Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker: Elisa Guter; Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft: Martin App; E-Fellows Stipendium: Sebastian Braun, Elisa Guter; Abiturpreis des Studienkollegs Obermarchtal für besondere Leistungen im Fach Sport: Laura Maria Blersch; Abiturpreis des Studienkollegs Obermarchtal für besondere Leistungen in den Gesellschaftswissenschaften: Sebastian Braun, Elisa Guter.