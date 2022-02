Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Elisa ist 18 und hat vor 2 ½ Jahren ihre mittlere Reife an der Franz-von-Sales-Realschule gemacht. Jetzt besucht sie die Jahrgangsstufe 2 des Studienkollegs Obermarchtal und macht in wenigen Monaten ihr Abitur. In ihrer knapp bemessenen Zeit engagiert sie sich zusammen mit sechs anderen Mitschülerinnen und Mitschülern in einem Trainingscamp, in dem Zehntklässlerinnen der Franz-von-Sales-Realschule auf die Matheprüfung vorbereitet werden.

Das Trainingscamp ist ein Kooperationsprojekt zwischen den beiden Schulen und dient als eine Maßnahme, um die durch den Wechsel- und Fernunterricht entstandenen Defizite aufzuarbeiten und mögliche Lücken zu schließen. Das Trainingscamp wird durch das Förderprogramm des Landes „Lernen mit Rückenwind“ finanziell unterstützt.

„Ich komme immer gerne ins Trainingscamp und freue mich über die Fortschritte, die wir zusammen erreichen. Der Lernerfolg der Mädels ist auch mein Erfolg. Es ist mir ein persönliches Anliegen, da zu helfen, wo ich helfen kann. An der gemeinsamen Arbeit kann ich selbst wachsen und zugleich mit meinem Einsatz ein bisschen was von dem zurückgeben, was ich an diesen beiden Schulen erfahren habe“, sagt Elisa und erklärt ihrer drei Jahre jüngeren Mitschülerin geduldig einen mathematischen Ansatz.

Neben den mathematischen Fortschritten sind die Brücken, die zwischen dem Aufbaugymnasium und der Mädchenrealschule geschlagen werden, ein positiver Nebeneffekt dieser Trainingscamps. „Ich lerne außer Mathe auch schon mal die Arbeitsweise und den Spirit des Studienkollegs kennen“, meint eine Teilnehmerin. Die Möglichkeit, Gymnasialluft zu schnuppern, ohne die Schule wechseln zu müssen, wird sich schon im nächsten Schuljahr bieten. Dann werden die Franz-von-Sales-Realschule und das Aufbaugymnasium zu einer Schule werden.