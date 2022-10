Datthausen beim KMF in Zwiefaltendorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 1. bis 3. Oktober fand in Zwiefaltendorf das Kreismusikfest statt. Beim Festumzug durch Zwiefaltendorf war der Obermarchtaler Ortsteil Datthausen ebenfalls beteiligt. Als Festwagen Nr. 85 zogen Pfarrer Loi mit Organist Thomas Schwendele, zwei Ministrantinnen und zwei Begleiterinnen auf dem Festwagen durch Zwiefaltendorf und bewarben damit das schöne Datthausener Käppele St. Georg. Herzlichen Dank auch an Hans-Peter Eller, der gemeinsam mit seiner Familie und den Datthausenern die Festzug-Kapelle wieder gerichtet hatte, die zuletzt vor 25 Jahren im Einsatz war. Herzlichen Dank an alle.