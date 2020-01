Das war bei der Fasnetseröffnung in Obermarchtal geboten

Viel vorgenommen hatten sich die Obermarchtaler Narren am Samstag zur Fasnetseröffnung. Wie immer war das närrische Programm am ersten Narrentag eng getaktet, denn es blieben nur fünf Stunden, um die traditionellen Bräuche zum Fasnetsauftakt über die Bühne zu bringen.

Los ging’s am Nachmittag mit der „Messe von Narren und für Narren“ im Münster, die Pfarrer Gianfranco Loi zelebrierte und die heuer unter dem Motto „Glück“ stand. Und wie in den Vorjahren wurde die Tradition des Narrenchors bei der Narrenmesse fortgesetzt. Als die närrischen Gottesdienstbesucher durch den Torbogen zum Marktplatz kamen, waren dort bereits Schopfboale, Altlacha-Hexa und Narrenbüttel aus Untermarchtal bereit, den Obermarchtaler Narrenbaum aufzustellen. Wie gewohnt, wollten sich die Obermarchtaler Narren die Finger nicht schmutzig machen, überließen die schweißtreibende Arbeit den Narren aus der Nachbargemeinde und beschränkten sich auf schlaue Sprüche und gute Ratschläge.

Der Fasnetsauftakt in Obermarchtal. (Foto: khb) Der Fasnetsauftakt in Obermarchtal. (Foto: khb) Volle Haus beim Zunftmeisterempfang im Gemeindehaus. (Foto: burghart) Mit vereinten Kräften wurde der Narrenbaum aufgestellt. (Foto: khb) Der Fasnetsauftakt in Obermarchtal. (Foto: khb) Närrisch ging’s beim Umzug zu. (Foto: khb) Der Fasnetsauftakt in Obermarchtal. (Foto: khb) Der Fasnetsauftakt in Obermarchtal. (Foto: khb) Der Fasnetsauftakt in Obermarchtal. (Foto: khb) Der Fasnetsauftakt in Obermarchtal. (Foto: khb) Der Fasnetsauftakt in Obermarchtal. (Foto: khb) 1 von 1

So erklärte der Obermarchtaler Vize-Zunftmeister den Untermarchtaler Narren „vorsichtshalber“, wo „an dem Baum oba und unta isch“. Und als Bürgermeister Martin Krämer später mit dem VFON-Brauchtumsmeister Elmar Herter auslotete, ob der Baum senkrecht steht, hieß das Urteil: „Für Untermarchtaler Verhältnisse in Ordnung. Für Obermarchtal saukrumm.“ Unter den Klängen der Obermarchtaler Musikkapelle schmückte der Narrensamen auf dem Marktplatz den Kinder-Narrenbaum, dann zog die närrische Karawane zum Kindergarten, um hier das „kloinere Zeichen der närrischen Macht“ aufzustellen.

Henkersmahlzeit in der Festhalle

Während sich das „normale Narrenvolk“ zur Henkersmahlzeit in der Festhalle traf und sich dort „a Gröschts“ schmecken ließ, unterzogen sich die Obernarren der närrischen Strapaze des Zunftmeisterempfangs im Dorfgemeinschaftshaus. Hier verkündete Zunftmeister Florian Siegle, dass sich Obermarchtal „im 98. Jahr seit Gründung der Narrenzunft“ befinde, begrüßte die Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer mit einem kräftigen „Narri-Narro“ und forderte den „Hochdeutsch sprechenden Schultes“ Martin Krämer zur schwäbischen Narrenrede auf. Der wunderte, dass der Schlossgeist als „Koga“ bezeichnet wird, versprach aber seinen „nuia Narrakittel“ zur Fasnet zu tragen.

Kaum hatten die Obernarren ihre Reden geschwungen, ordentlich gevespert und intensiv über den „Koga“ diskutiert, galt es im nächsten Akt der Fasnetseröffnung den Obermarchtaler Obernarren im Kloster zu suchen. Im Schein ihrer Fackeln entdeckten die Zunfträte den Schlossgeist in den Klostermauern und brachten ihn sofort zum Rathaus, um dort von Schultes Krämer, „standesgemäß im nuia Narrakittel“, den Rathausschlüssel zu fordern, die „närrische Macht über Marchtl“ zu übernehmen und mit Böllern und Raketen zum anschließenden Umzug zu „blasen“.

Den führte heuer die Obermarchtaler Ranzengarde an. Traditionell folgten die Musikkapelle, die Narrenräte mit dem eben eroberten Rathausschlüssel und der Schlossgeist mit seinem Gefolge aus Turmfratzen, Fledermäusen, Klosterklemmern und Hexen vom Schtoi. Ihnen folgten viele Narren aus der VG Munderkingen, aus dem Raum Ehingen und aus der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte. So grüßte die Holzhauder-Zunft aus Denkingen mit „Haudri Haudro“, die Geißen aus Hayingen mit „Mäck-Mäck Mäck-Mäh“ und die Zwiefalter Narren mit „Rälle Hui“ das närrische Publikum. Als die 26 Narrenzünfte und närrischen Musikgruppen, darunter die Kaminfeger des Obermarchtaler Fanfarenzugs, nach gut einer Stunde an den Zuschauern vorbeigezogen waren, war der Obermarchtaler Narrentag aber längst nicht zuende. „Feiret no auf unserer Narra-Meile zwischen Kreuz und dr Halla“, forderte Zunftmeister Siegle die Narren und ihr Publikum auf.