Das ehrwürdige Münster öffnet wieder – unter diesen Auflagen

Nach knapp zwei Monaten ohne Gottesdienste erlaubt die Politik ab 9. Mai unter strengen Auflagen wieder öffentliche Gottesdienste. Für das Münster gibt es einen genauen Ablaufplan mit Sicherheitsabständen, den Diakon Johannes Hänn, die Kirchengemeinderäte und die Mesnerin am Donnerstag ausgeschildert haben.

Geöffnet wird jede dritte Bank, zugelassen sind zwei Personen pro Bank. So sind einschließlich der Galerie 57 Einzelplätze ausgewiesen.

Bei der Einweisung zur Gabenbereitung stellte Pfarrer Gianfranco Loi das Desinfektionskonzept vor, erinnerte an die Maskenpflicht für Kommunionhelfer und schloss bei der Kommunion Mundreichungen aus. Es beginnt die Seite „Marienaltar“ mit der vordersten Reihe. Er kündigte zudem Virenschutzwände an.

Wenngleich in allen Kirchen der Seelsorgeeinheit Marchtal ab dem Wochenende wieder Gottesdienste möglich wären, haben die Kirchengemeinderäte von Untermarchtal, Reutlingendorf und Emeringen beschlossen, dass sie in ihren relativ kleinen Kirchen vorläufig auf Gottesdienste verzichten.

Im Münster St. Petrus und Paulus in Obermarchtal und in der Kirche St. Michael in Neuburg wird es jedoch ab Samstag wieder Gottesdienste geben. Da der organisatorische Aufwand für öffentliche Gottesdienste derzeit aufgrund der behördlichen Vorgaben sehr groß ist, werden vorerst nur Wochenendgottesdienste öffentlich gefeiert.

Die Werktagsmessen werden von Pfarrer Gianfranco Loi weiterhin in der Hauskapelle des Pfarrhauses in Obermarchtal gefeiert und per Livestream übertragen.

Wer Gottesdienste besuchen möchte, muss sich im Pfarrbüro telefonisch unter der Telefonnummer 07375 / 92131 bis Samstagnachmittag anmelden. Für Gottesdienste in Neuburg erfolgt die Anmeldung jeweils bis Donnerstagabend ebenfalls über das Pfarrbüro Obermarchtal. Am Freitag und Samstag nimmt Gerhard Vollmayer unter der Rufnummer 07375 / 1222 weitere Anmeldungen entgegen.

In den Kirchen, in denen Gottesdienste gefeiert werden, sind die Sitzplätze gekennzeichnet, ein Mindestabstand von zwei Metern nach allen Seiten ist gewährleistet. Es gibt keine Stehplätze, auch nicht für Touristen.

„Paare und Familien, die in einem Haushalt leben, können natürlich gemeinsam sitzen, hierzu haben wir die Seitenaltäre vorgesehen“ sagt Pfarrer Loi. Wenn nach der Anmeldung noch Sitzplätze in der Kirche frei sind, werden diese vor Gottesdienstbeginn unter Angabe von Namen und Anschrift vergeben.

„Diese Anmeldelisten dienen der Nachverfolgung von eventuellen Infektionsketten und werden bei uns 21 Tage datenschutzkonform aufbewahrt und dann vernichtet“, ergänzt Pfarrer Loi. Im Eingangsbereich erwarten die Besucher Desinfektionsmittel und Ordner.

Zum Ablauf der Gottesdienste weist Pfarrer Loi darauf hin, dass es keine gemeinsamen Gesänge geben wird, dass aber die Orgel Instrumentalmusik spielt oder ein Kantor singen wird. Die Diözese empfiehlt das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während des Gottesdienstes.

Die Körbe für die Kollekte werden am Ausgang aufgestellt. Auf die separaten Ein- und Ausgänge werden die Besucher von den Ordnern hingewiesen. Im Münster Obermarchtal ist der Ausgang am nördlichen Seitenausgang. Auf den Friedensgruß wird verzichtet.

Die Kommunion wird mit einer Zange gespendet, wobei auch hier die Abstandsregel von zwei Metern gilt, auf die Markierungen auf dem Boden aufmerksam machen. Personen mit Krankheitssymptomen können nicht am Gottesdienst teilnehmen.

Auch wenn es noch kein Zurück zur Normalität sein kann, freut sich Pfarrer Loi auf die Gottesdienste. Diese finden an den kommenden Samstagen um 19 Uhr im Münster Obermarchtal statt, an den Sonntagen um 8.45 Uhr in St. Michael in Neuburg und um 10.15 Uhr im Münster in Obermarchtal. Am Mittwoch, 20. Mai, findet um 19 Uhr in St. Michael eine Messe mit Prozession statt, am Donnerstag, 21. Mai, um 9 Uhr eine Messe mit Prozession im Münster Obermarchtal.

Die Messe über Livestream findet werktags ab 10 Uhr statt unter www.se-marchtal.de, dort unter „Aktuelles“.