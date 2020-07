Corona, Fleischskandal, Mitarbeiter: Was ein Metzgermeister von der Politik jetzt fordert

Einem Telefonat zwischen dem Obermarchtaler Metzgermeister Alexander Buck und der Ulmer Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer zu Beginn der Corona-Krise folgte am Donnerstag ein persönlicher Besuch in der Metzgerei. Corona blieb dort dann nicht das einzige Thema. Als wichtiges Anliegen aus der Produktionsküche nahm Ronja Kemmer die Förderung von Sprachkursen mit.

Die Metzgerei Buck hat sich in den vergangenen Jahren beim Catering für Firmen- und Privatfeiern in weitem Umkreis einen Namen gemacht. Das Coronavirus traf den Betrieb hart, wurde doch dieser wichtige Pfeiler des Betriebs innerhalb weniger Tage von 100 auf praktisch Null gefahren. „Die staatlichen Soforthilfen waren über die Handwerkskammer und die L-Bank unbürokratisch und rasch zu erhalten“, sagte Alexander Buck. Auch das Kurzarbeitergeld lobte er, so konnte er sein Team zusammenhalten und weiß, dass nach der Krise alle wieder Hand in Hand einsteigen können. Da er insgesamt 20 Mitarbeiter aus zehn Ländern beschäftigt, wünschte sich Buck dringend die staatliche Förderung von Sprachkursen. „Sobald die Mitarbeiter ein Gehalt haben, erhalten sie keine Sprachkurse mehr bezahlt. Aber der Verdienst reicht nicht für die Eigenfinanzierung seitens der Mitarbeiter“, beklagte Alexander Buck. „Wenn die Sprachkenntnisse besser sind, steigen Qualifikation und Verdienst, so haben alle etwas davon, auch Lebensqualität“. Daher habe er seinen Mitarbeiten Kurse finanziert. Ronja Kemmer stimmte dem zu mit den Worten: „Sprache ist der Schlüssel. Da muss man die Menschen fördern.“ Alexander Buck forderte zudem, die Hürden für Arbeitnehmer aus dem nichteuropäischen Ausland zu senken, die hier arbeiten wollen, zumal längst ein unübersehbarer Bedarf an Arbeitskräften bestünde.

Auch beim Arbeitszeitgesetz könnte sich Buck mehr Flexibilität vorstellen. „Ich kann nicht um Mitternacht meine Leistungen einstellen, das würden die Gäste nicht verstehen. Zudem würden meine Mitarbeiter gerne bis zum Schluss einer Veranstaltung mitarbeiten, wenn sie dürften.“

„Die europäische Arbeitszeitrichtlinie gibt uns weitere Gestaltungsmöglichkeiten“, antwortete Ronja Kemmer. Sie äußerte die Hoffnung, dass in der kommenden Legislaturperiode insoweit Ideen umgesetzt werden können, die ohnehin nicht neu seien. Handlungsbedarf bestehe ihrer Ansicht nach auch hinsichtlich der Anhebung der derzeit bei 450 Euro liegenden Grenze für geringfügige Arbeitsverhältnisse.

In der Produktionsküche und in der Fleischzerlegung erhielt Ronja Kemmer vorgeschriebene Schutzkleidung. Sie zeigte sich erstaunt über die relativ kleine Küche. Dazu bemerkte Alexander Buck: „Hier können wir 700 bis 800 Essen pro Tag zubereiten, die kurzen Wege sind von Vorteil. Durch Corona geriet dieser Bereich komplett in Wegfall, seit wir unseren Lieferservice haben, können wir dies ein wenig auffangen, aber bei weitem nicht komplett.“

Das Problem liege offenbar darin, dass viele Anlässe nicht nachgeholt würden, wie Zeltfeste oder Abschlussfeiern. „Wenn die Krise komplett vorbei, und der Betrieb wieder voll ausgelastet ist, können wir Dinge auch nicht nachholen, selbst wenn wir wollten, denn wir wollen unseren Qualitätsstandard halten“, sagte Andrea Buck, die für die Veranstaltungsplanung zuständig ist. Alexander Buck wies insoweit auf die Kapazitätsgrenze hin.

Dass trotz Corona das Rind auf der Weide steht und der Spargel zur Ernte ruft, war für Alexander Buck ein weiteres Thema. „Hier versuchen wir abzufedern, damit unsere Lieferanten nicht im Regen stehen“, so Buck. Wenig Verständnis zeigte er für die Politik, die Großschlachtereien hervorgebracht hat. „Das war politisch gewollt“, kritisierte er. Die Standards seien inzwischen so, dass kleinere Betriebe diese nicht mehr erfüllen könnten und aufgegeben hätten.

Dabei sei nun in einem dieser Betriebe, in 15 Prozent der in Deutschland geschlachteten Schweine geschlachtet werden, Corona ausgebrochen und es habe sich offenbart, welch schlechter Standard herrsche. Ronja Kemmer stimmte zu und sah die Notwendigkeit für individuelle Regeln für kleinere Betriebe, nicht bei der Hygiene, aber bei der Bürokratie. „Regionalität ist das beste Siegel, das es gibt“, pflichtete Kemmer bei. Dabei verwies sie darauf, dass in Deutschland mit die höchsten Standards für Lebensmittel herrschten. Auch griff sie Transportwege von Tieren auf, die unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit kurz sein müssten.

Am Ende des zweistündigen Besuchs durfte die Abgeordnete die „Genusswerkstatt“ besuchen, wie Alexander Buck seine Erlebnisküche nennt. „Diese kann man mieten. Aktuell haben wir auch mehr Zeit, um hier etwas anzubieten“, sagten die Eheleute Buck.

Für die Zukunft wünschen sich Andrea und Alexander Buck mehr Rechtssicherheit, denn viele Feierlichkeiten würden ein Jahr im Voraus geplant. Sie freuen sich, dass sie am Wochenende erstmals seit Corona wieder eine Hochzeit bestücken dürfen, wenngleich nur 66 der 90 geladenen Gäste zugesagt hätten.