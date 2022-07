Brandalarm im Kloster - Bahnschranken bremsen Helfer aus

Ein Unwetter hat am Mittwochabend die Feuerwehr in Obermarchtal auf Trab gehalten. Auch die Kameraden aus Munderkingen rückten aus, wurden dabei allerdings minutenlang von geschlossenen Bahnschranken aufgehalten. Am Ende gingen alle Einsätze aber glimpflich aus.

Um 20.20 Uhr kam aus dem im Kloster Obermarchtal Brandmeldealarm. Was dem stellvertretenden Kommandanten Harry Huber und seinen 18 ausgerückten Kollegen „ein beunruhigendes Gefühl“ gab: Im Gegensatz zu manchen Fehlalarmen, die es bei den automatischen Brandmeldeanlagen bisweilen gibt, wurde der Alarm gleich von zwei Rauchmeldern auf zwei Stockwerken statt von nur einem einzigen Gerät ausgelöst. Im Klosterhof hatten sich zahlreiche Schüler zu ihrer Abschlussfeier aufgehalten, von einem Feuer wussten sie nichts. Tatsächlich gab es auch keines, wie sich nach einem Kontrollgang der Feuerwehr durch das altehrwürdige Gemäuer herausstellte.

Blitz als mögliche Ursache

„Einen technischen Defekt“ vermutete Huber für den Fehlalarm, womöglich ausgelöst durch einen Blitzschlag beim nahen Museum, der dort wohl auch für einen falschen Einbruchsalarm im Diözesandepot gesorgt hatte.

Dass der Ernstfall nicht eintrat, war auch deshalb gut so, weil die mit einer Drehleiter nach Obermarchtal gerufene Munderkinger Feuerwehr von einer geschlossenen Bahnschranke aufgehalten wurde. Das kommt dort zwar immer wieder mal vor, diesmal dauerte die Wartezeit aber besonders lange. Thomas Ibach, der sich mit einigen Kameraden zu einer Online-Schulung im Munderkinger Gerätehaus aufhielt, hatte sich gewundert, dass dort nach dem Alarm so wenige Einsatzkräfte eintrafen. Also schickte er kurzerhand die anwesenden Schulungsteilnehmer mit der Drehleiter los und startete selbst mit dem Kommandowagen, kam aber nur bis zum geschlossenen Bahnübergang in der Donaustraße. Dort warteten bereits mehrere andere Verkehrsteilnehmer, darunter auch die alarmierten Feuerwehrkameraden – „schon seit mindestens zehn Minuten“, wie Ibach berichtet. „Wir sind es ja gewohnt, dass wir an den Bahnschranken warten müssen. Aber normalerweise höchstens fünf Minuten. Das war dann doch etwas lang.“ Also nahm er einen Umweg über Algershofen, um nach Obermarchtal zu gelangen.

Die Bahn teilte inzwischen mit, dass das Unwetter zu einer Störung im Stellwerk Munderkingen geführt habe, wodurch der im Bahnhof startbereite Zug aufgehalten worden sei. Es sei in einem solchen Fall aus Sicherheitsgründen leider nicht möglich, die Bahnschranken vorübergehend zu öffnen.

Linde stürzt auf Schweinestall

Für die Obermarchtaler Feuerwehr war der Einsatzabend danach noch lange nicht beendet. „Wir waren gerade wieder zurück im Feuerwehrhaus und umgezogen, als um 21 Uhr der nächste Alarm kam“, berichtete Harry Huber. Und diesmal war es ein ernsthafter, wenn auch glimpflich verlaufener Zwischenfall: Im Ortsteil Mittenhausen war ein Baum auf einen Schweinestall gestürzt. „Der Schaden am Gebäude war gering, die Tiere blieben unverletzt. Aber wir waren bis Mitternacht damit beschäftigt, die doch recht fette Linde zu beseitigen“, erzählte Huber.