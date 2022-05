Blutspendeaktion in Obermarchtal

Blutspender sind Lebensretter. Nur eine Blutspende kann bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten helfen. Das DRK bittet deshalb alle Spendewilligen in und um Obermarchtal, sich einen Termin zur Blutspende einzuplanen und zu reservieren. Der nächste Blutspendetermin ist bereits am Montag, 9. Mai, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle, Abt.-Walter-Straße 2. Alle Spendenwillige müssen sich vorab melden und einen Termin reservieren. Alle verfügbaren Termine finden sich online unter: terminreservierung.blutspende.de