Viel Blasmusik und eine Marktpremiere wurden den Besuchern des Frühlingsfests des Musikvereins in Reutlingendorf geboten. Während der Festsonntag im Festzelt mit dem Frühschoppen und der Bauernkapelle Mindersdorf, dem reichhaltigen Mittagessen sowie Blasmusik zur Kaffezeit und am Abend mit den Musikkapellen aus Erisdorf und Uigendorf traditionell verlief, wartete mit rund zehn Marktständen vor dem Zelt eine Frühlingsfest-Neuheit auf die Besucher.

Unter dem Motto „Produkte der Region“ reichte das Angebot von Bier und Blumen über Strohhüte, Weidenkörbe und Reisigbesen bis zu Nudeln, Eiern, Honig und Erdbeeren. Aus Gamertingen war Matthias Steinhart angereist, um zu zeigen, wie Reisigbesen gebunden werden, wie sie heute vor allem zur Fasnet von Hexen gebraucht werden. Zwei Stände weiter zeigte Karl Nagler aus Reutlingendorf seine „saisonalen Korbwaren“. „Zur Zeit flechte ich Blumenkörble für Fronleichnam, zu Ostern gab’s Hasen und im Herbst biete ich Weidenkörble für Meisenknödel an“, erklärte er den interessierten Besuchern. Aus den Geweihen von Rehböcken, Hirschen oder Gämsen hatte Georg Binder aus Herbertingen Flaschenöffner, Schlüsselanhänger, Halsketten und Kerzenleuchter gebastelt und nach Reutlingendorf mitgebracht, am Süßigkeitenstand waren Magenbrot und gebrannte Mandeln zu haben und aus „Hefeles Hofladen“ in Unlingen waren Apfelsaft, Liköre, Schnäpse, Erdbeeren und Äpfel im Angebot. An der Info-Wand der Obermarchtaler Firma Puren war Interessantes über „Dämmen und Dichten“ zu erfahren, gleich daneben zeigte Monika Schosser aus Alleshausen ihre pastellfarbenen Holzdekorationen und Margot Kramer aus Reutlingendorf hatte eine riesige Auswahl klassischer und moderner Strohhüte mitgebracht. Tomatenpflanzen, Gurkenstecklinge und alle Salatarten fürs heimische Gemüsebeet hatte die Riedlinger Gartnerei Masetti mitgebracht und bei Erwin und Andrea Münst aus Kirchbierlingen gab’s nicht nur frische Eier, sondern auch „Nudeln als hätte sie Oma von Hand gemacht“. Außer „Broite, Spätzle und Suppanudla“ waren auch „echt schwäbische Spaghetti“ zu haben. Wer mit etwas Fingerspitzengefühl in verdeckten Kisten Gerste, Weizen und Linsen unterscheiden konnte, gewann am Stand der Bergbrauerei ein Fläschle Ulrichsbier. „Mit Linsen als Stützfrucht wächst unsere Braugerste“, erklärte Biersommeliere Gertrud Hauler den Frühlingsfest-Besuchern.