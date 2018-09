Bisher erfolgreichstes Konzert der Orgelseptember-Reihe

Das mit mehr als 160 Besuchern erfolgreichste Konzert der seit 2013 stattfindenden Reihe „Internationaler Orgelseptember Obermarchtal“ hat am Sonntag im dortigen Münster stattgefunden. Jean-Pierre Leguay wechselte von Bach, Mendelssohn und Brahms zu eigenen Werken und einer Improvisation. Damit zauberte er rund 300 Jahre Musikgeschichte auf die Holzhey-Orgel im Obermarchtaler Münster.

Lange anhaltender Beifall des teilweise aus großer Entfernung angereisten Publikums belohnte vier Tage der Vorbereitung, die sich der emeritierte Titularorganist von Notre-Dame in Paris, Jean-Pierre Leguay, auf der Holzhey-Orgel gegönnt hat, mit täglich mehreren Stunden Proben. Diözesanmusikdirektor Walter Hirt vom Amt für Kirchenmusik und der Obermarchtaler Organist Gregor Simon bedienten die Register, während Leguay in die Tasten griff und die Pedale spielte.

Klarheit und Frische

Nach seinem Studium war Jean-Pierre Leguay von 1961 bis 1984 Titularorganist an der Kirche Notre-Dame-des-Champs in Paris, von 1985 bis 2015 an der Großen Orgel von Notre-Dame in Paris. Nach Obermarchtal war der blinde Organist mit seiner Frau angereist. Mit enormer Klarheit und Frische begann Leguay sein Obermarchtaler Konzert mit Werken von Johann Sebastian Bach (1685-1750). Es erklangen die Choralvorspiele „Valet will ich dir geben“, Bach-Werke-Verzeichnis 736, und „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend“, BWV 709. Gleich das erste Stück war dazu geeignet, die Herzen der Zuhörer zu öffnen, die filigrane und feine Spielweise beim zweiten Stück zeugte von der jahrzehntelangen Übung des Meisters.

Der 1939 geborene Organist zeigte sich hiernach auch als Komponist, und ließ Six pièces brèves extraites de „Spicilège“ erklingen, in den Jahren 1992 und 1993 entstanden, als Mitterrand in Frankreich Staatspräsident war, und der Soundtrack zum Film „Bodyguard“ mit Whitney Houstons Version von Dolly Partons „I Will Always Love You“ die populäre Musik dominierte. Die Musik von Leguay mag hiervon unbeeinflusst sein, und ist doch seine individuelle Interpretation des damaligen Zeitgeistes. Auch für den Experten ist sein phantasievolles und phantastisches Werk nicht auf Anhieb zugänglich. Es war jedoch faszinierend zu hören, wie sich aus zunächst scheinbar aggressiven Klanggebilden unglaubliche Sensibilität herauskristallisiert hat. Vielleicht ist der Komponist in die unendliche Welt des Kosmos eingedrungen, oder in die Zartheit des menschlichen Individuums. Jedenfalls glaubt man zu erkennen, dass er bei seinen Kompositionen dem Schöpfer in die Karten sehen konnte. Spätestens bei der in den Jahren 2012 entstandenen und 2016/2017 nochmals überarbeiteten Komposition „Et il chante l’aurore“ zeichnete sich buchstäblich die hörbare Morgenröte am Horizont ab, „er besingt den Sonnenaufgang“, vom Titel her inspiriert von einem Vers des französischen Dichters Alfred de Musset (1810-1857).

Fast 200 Jahre Musikgeschichte

Zwischen diesen beiden eigenen Werken ging Leguay fast 200 Jahre in der Musikgeschichte zurück zu Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847). Mit dessen bekanntester und vielleicht auch meistgehörten Orgelsonate Nr. 6 in d-Moll „Vater unser im Himmelreich“ hat Leguay den für den zweiten und sechsten Internationalen Orgelseptember Obermarchtal konzipierten Mendelssohn-Zyklus abgeschlossen. Vor seinem Schlusspunkt brachte der Meister noch Johannes Brahms (1833-1897) zum Erklingen. Aus den „11 Choralvorspielen, op. 122“ von 1896 waren Nr. 7 „Herzlich tut mich erfreuen“, Nr. 8 „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ und Nr. 5 „O Gott, du frommer Gott“ zu hören.

Wie bei französischen Orgelkonzerten üblich, stellte Leguay als Schlusspunkt nochmals sein Können unter Beweis, indem er Improvisationen spielte, bei denen er mit seinen Helfern an den Registern auf Zuruf kommunizierte. Ehe der Orgelseptember 2019 drei Konzerte „Bach plus“ bereithält, mit Andreas Jost, Gregor Simon und Andreas Liebig, darf man sich im Münster Obermarchtal schon auf Sonntag, 21. Oktober freuen, wenn um 17 Uhr Süddeutsch-Italienische Orgelmusik des Spätbarock mit Franz Günthner aus Leutkich erklingen wird, mit Werken von Kayser, Frescobaldi, Muffat, Schnizer und Mozart.