Bike-Marathon lockt Hunderte Radsportler

Der Marchtal-Bike-Marathon ist mittlerweile im Terminkalender der Mountainbiker aus dem Raum Ehingen und darüber hinaus fest verankert. Die achte Auflage steht am kommenden Samstag, 30. April, auf dem Programm – und erneut erwartet das Organisationsteam rund 600 Starter auf den drei angebotenen Distanzen. Die Strecke führt wie gehabt durch die Landschaft am Rand der Schwäbischen Alb: durchs Donautal, Lautertal und Wolfstal.

Seit Wochen laufen die Vorbereitungen bei der ausrichtenden SpVgg Obermarchtal auf Hochtouren. Vorstandschefin Angela Schleicher ist Mitglied im Organisationsteam. „Rund 400 Anmeldungen liegen im Moment schon vor“, sagt sie. Die Messlatte seien rund 600, der Wert aus dem Vorjahr. Im Rekordjahr 2014 waren es sogar 700.

Die derzeitigen Wetterkapriolen dürften nur wenige Radler von der Teilnahme abhalten, glaubt Schleicher: „Wir hatten schon Jahre, in denen man die Fahrer beim Zieleinlauf kaum noch erkennen konnte, so dreckig waren sie“, sagt Schleicher. Matschiger Untergrund, Dauerregen, Graupel – das sei also offenbar kein großes Problem. „Mountainbiker sind robust und hart im Nehmen. Die Erfahrung zeigt auch, dass sie niedrige Temperaturen eher mögen als Hitze“, sagt Schleicher.

Anders als bei den Hobbyläufen in der Region sagt die große Mehrheit der Starter lieber früh zu, als am Wettkampftag kurzfristig nachzumelden. „Im letzten Jahr waren es etwa 70, die am Morgen dann noch ankamen“, so Schleicher. Etliche Teilnehmer haben weite Anreisewege hinter sich, sie kommen aus Stuttgart, von der Münsinger Alb oder vom Bodensee. „Beim letzten Mal war sogar jemand aus der Schweiz dabei“, sagt Schleicher.

Um den reibungslosen Ablauf der Breitensport-Großveranstaltung zu garantieren, haben Schleicher und Co. wieder viele Freiwillige an Bord. Ganze 200 dürften es diesmal werden, sagt sie, „vom Streckenposten bis zur Bewirtung“. Mitglieder von gleich mehreren örtlichen Vereinen helfen aus, damit alles rund läuft – und stehen rund 48 Stunden vor dem Marathon derzeit wohl genauso in den Startlöchern wie die Hobbysportler aus Nah und Fern.

Weitere Informationen zur Streckenführung, Zeitmessung sowie zu Verpflegungsstationen unterwegs gibt es im Internet unter der offiziellen Adresse www.marchtal-bike-marathon.de. Dort können sich Interessierte auch am heutigen Donnerstag noch vorab anmelden.

Start und Ziel: Marktplatz vor der barocken Klosteranlage in Obermarchtal.

Startzeiten und Distanzen: 12 Uhr: Langdistanz (79 Kilometer/1340 Höhenmeter), 12.20 Uhr: Mitteldistanz (54 Kilometer/920 Höhenmeter), 12.30 Uhr: Kurzdistanz (20 Kilometer, 350 Höhenmeter).

Nachmeldungen können noch am Samstag vor Ort in der Turnhalle in Obermarchtal eingereicht werden. Erwachsene zahlen 35 Euro, Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre zahlen 20 Euro.