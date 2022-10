Big Gunz und Gentlemen of Rock im Kreuz

Rockig wird es am Samstag, 22. Oktober, ab 19 Uhr im Kreuz Obermarchtal. Dann spielt die AC/DC Coverband Big Gunz. Sist Gentlemen of Rock. Big Gunz verspricht High Voltage Rock'N'Roll at it's best! Und zwar mit der legendären Hells Bells Glocke. Big Gunz aus Süddeutschland ist eine AC/DC-Tribute-Band, die mit nur vier Akkorden äußerst kraftvoll rocken kann. Harte Beats, satte Rhythmen, donnernder Bass, und die nicht zu verkennende Stimme des Frontmanns erwartet das Publikum. Gentnlemen of Rock, kurz GOR, stehen laut Veranstalter für High Class-Coverversionen der größten Rock-Klassiker aus den 70ern, 80ern, und den 90ern. Absolut partykompatibel möchten die sechs Vollblutmusiker jeden Club, jede Halle und jedes Open Air zum Kochen bringen.