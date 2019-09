Besonderer Beruf: Dr. Berthold Suchan ist Akademieleiter in Obermarchtal

Einen besonderen Beruf übt Dr. Berthold Suchan aus: Er ist seit 15 Jahren Leiter der kirchlichen Akademie der Lehrerfortbildung Obermarchtal, der einzigen kirchlich getragenen Akademie für die weitere Schulung von Lehrkräften in Deutschland. Und das auch noch an einem besonderen Ort: im ehemaligen Kloster der Prämonstratenser in Obermarchtal. Hier organisiert Suchan zusammen mit einer Sekretärin Fortbildungen für Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiter der 94 katholischen freien Schulen mit etwa 26 000 Schülern in der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Bunte Mischung von Schularten

Unter dem Dach der Stiftung Katholische Freie Schulen sind alle Schularten vertreten – von Kindergärten über allgemeinbildende Schulen bis zu Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und Fachschulen für soziale Berufe, zwischen Bad Mergentheim und Friedrichshafen. „Das Interessante daran ist, dass wir hier eine bunte Mischung aus allen Schularten haben“, sagt Berthold Suchan über seinen Arbeitsplatz in der Lehrerfortbildung und Personalentwicklung – im Gegensatz etwa zur Erzdiözese Freiburg, die vorwiegend Gymnasien unter ihrem Dach hat. „Und das macht die Arbeit an der Akademie so interessant.“

Lernen für Lehrer

2600 Lehrer und 600 pädagogische Mitarbeiter arbeiten in den und für die 94 Schulen. An die Akademie nach Obermarchtal kommen sie, um in die Fähigkeit versetzt zu werden und Haltungen einzuüben, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu fördern und zu begleiten, beschreibt Berthold Suchan das Konzept. Jedes der 94 Kollegien kommt daher einmal pro Jahr für zwei bis drei Tage nach Obermarchtal. Ihre Fortbildungstage werden dann mit speziellen Themen nach ihren Wünschen gefüllt. Für die Referenten, die Organisation und die Logistik zu sorgen, ist dabei Suchans Aufgabe. Und er übernimmt manche Fortbildungsveranstaltung selbst, beispielsweise den Diplomkurs Marchtaler-Plan-Pädagogik mit acht verschiedenen Modulen zusammen mit mehreren Referenten. Die Teilnehmer sollen die vier Strukturelemente des Marchtaler Plans selbst erfahren und damit befähigt werden, diese Vorgehensweisen ihren Schülern zu vermitteln. 80 vorwiegend junge Lehrer – ehemalige Studierende von Universitäten und Pädagogischen Hochschulen nach ihrem Referendariat – halten sich zurzeit im weitläufigen Areal auf, leben mehrere Tage hier. Sie haben eine Anstellung an einer der katholischen freien Schulen und werden nun in die besondere Konzeption eingeführt.

„Schönster Arbeitsplatz Deutschlands“

„Und alles, was man dazu als Lehrkraft können muss, wird hier vermittelt“, sagt Berthold Suchan, der erste hauptamtliche Akademieleiter in Obermarchtal. Unter 67 Bewerbern wurde er 2004 ausgewählt. Geboren und aufgewachsen in Lüneburg, kann er mit einer interessanten Biografie aufwarten. Seine Lieblingsfächer zur eigenen Schulzeit, sagt er, seien Physik und Religion gewesen; so wurden beide auch seine Studienfächer. Allerdings stellte er dann fest, dass ihn die Philosophie noch mehr interessierte und wählte die als zusätzliches Studienfach in Gießen. Nachdem er in Physik promoviert worden war mit dem Thema „Die kosmologische Konstante“, wurde er Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistent, gab jedoch auch Kurse in der Erwachsenenbildung – unter anderem in Heiligkreuztal. Hier wurde er bekannt mit der Gegend, erfuhr von der Stellenausschreibung in Obermarchtal und lebt heute in Altheim.

Und seinen Arbeitsplatz beschreibt er als „schönster Arbeitsplatz Deutschlands“. Diese weitläufige Barock-Anlage mache viel mit den Menschen, die hierher kommen, die hier lernen und arbeiten, ist Suchan überzeugt: „Form und Inhalt müssen zusammenpassen – und hier passen sie.“ Mit dieser Atmosphäre und den Rahmenbedingungen soll sich eine Achtsamkeit entwickeln können, sich selbst und anderen gegenüber. Die sei wichtig für den Menschen im Allgemeinen – damit auch für Lehrer wie Schüler; diese Haltung werde hier vermittelt. Ein Raum und ein Ort, der gut tue, der Ruhe ausstrahle, eine „andere Welt“ erleben lasse.