Barockmusik mit Trompete und Orgel

Festliche und virtuose Musik aus der Barockzeit steht am Pfingstmontag, 6. Juni, im Münster Obermarchtal auf dem Programm. Ab 17 Uhr spielet der Trompeter Hermann Ulmschneider gemeinsam mit Gregor Simon, der an der historischen Holzhey-Orgel sitzt. Sie präsentieren Werke von Georg Philipp Telemann, Jean-Baptiste Loeillet und Giuseppe Tartini. Dazu kommen an der Orgel einige Kleinodien sowie eine spontane Improvisation über ein von den Konzertbesuchern gewünschtes Kirchenlied.

Der Eintritt beträgt 10 Euro. Studierende und Auszubildende bekommen 5 Euro Ermäßigung und Schüler haben freien Eintritt. Die Kasse öffnet 30 Minuten vor Konzertbeginn.

Seit über 20 Jahren ist Profimusiker Hermann Ulmschneider mit seinen brillanten Trompetenklängen zu Gast auf den großen Konzertbühnen. Ulmschneider studierte am Konservatorium in Feldkirch und machte sich neben seiner Arbeit als Instrumentallehrer an den Musikschulen in Lindau und Bad Wurzach einen Namen als Trompetenvirtuose. Er ist Solist renommierter Blechbläserensembles, der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben, der Akademischen Schlossbläser Bad Wurzach und der Stiftsbläser Lindau.

Nachdem Gregor Simon zunächst in Stuttgart, dann in Laupheim als Dekanatskantor wirkte, ist er heute freiberuflich tätig als Organist, Chorleiter und Komponist. Im Auftrag der Diözese Rottenburg-Stuttgart betreut er die historische Holzhey-Orgel (18. Jh.) am Münster in Obermarchtal. Simon gab zahlreiche Orgelkonzerte im In- und Ausland, wie in der Gedächtniskirche Berlin, im Großmünster Zürich, an der Silbermannorgel im Dom zu Freiberg, an der Brucknerorgel im Stift St. Florian oder beim Europäischen Festival für Kirchenmusik in Schwäbisch Gmünd.

Weitere Konzerte „Trompete(n) und Orgel - festlich virtuos“ finden statt am Samstag, 4. Juni, um 17 Uhr in der Basilika Ochsenhausen, an Fronleichnam, 16. Juni, um 16 Uhr in der Wallfahrtskirche Steinhausen, am Sonntag, 17. Juli, um 17 Uhr im Münster Zwiefalten sowie an Mariä Himmelfahrt, 15. August, um 16 Uhr in der Basilika Ottobeuren.