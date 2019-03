Band und vier Chöre begeistern Zuhörer

Zum Abschluss des Schulkulturtags in der Franz-von-Sales-Realschule am Samstag traten in der Aula die Band der Schule auf, sowie der Chor der Klassen 5 bis 7, der Frauenchor, der Chor der Klassen 8 bis 10, und der Lehrerchor. Insbesondere der Chor der Klassen 8 bis 10 kam so gut an, dass er eine Zugabe geben musste.

Schulleiterin Simone Mühlberger hat nicht zu viel versprochen, als sie zu Beginn des Abschlusskonzerts des Schulkulturtags Gustav Mahler (1860-1911) zitiert hat. Der hatte einst formuliert „Das Beste in der Musik steht nicht in den Noten“. Es seien hiernach die Menschen, die aus den Noten die Klänge hervorzaubern, so Mühlberger, und diese Menschen waren Schüler, Eltern und Lehrer aus der Schule.

Begleitung am Flügel

Die Band mit drei akustischen Gitarren, elektrischem Bass, Keyboard und Schlagzeug spielte und sang „The Reason“ von Hoobastank, „Ist da jemand?“ von Adel Tawil und „80 Millionen“ von Max Giesinger. Musiklehrer Josef Schaller begleitete an seinem Flügel sodann die vier Chöre der Schule. Der Chor der Klassen 5 bis 7 sang zum Einstieg „Wir gehören zusammen“ von Daniela Dicker. Es folgten der alte Nena-Hit „99 Luftballons“ und „Tage wie diese“, das man von den Toten Hosen kennt.

Da Claudia Schaller-Hieber in den Fängen der stark verspäteten Bundesbahn hängen geblieben war, sang der Frauenchor ohne seine Dirigentin „Weit, weit weg“ von Hubert von Goisern, das englische Volkslied „Scarborough Fair“, von Simon & Garfunkel bekannt gemacht, und das irische Traditional „Danny Boy“.

Michael Jackson und Lionel Richie

Der äußerst versierte Chor der Klassen 8 bis 10 brachte von Paul Simon „Sound of silence“, „My heart will go on“ aus dem Film „Titanic“, dort von Céline Dion gesungen, sowie „We Are The World“ von Michael Jackson und Lionel Richie, bei dessen Original von USA For Africa 1985 45 Superstars mitgesungen hatten, neben Jackson und Richie u.a. auch Willie Nelson, Kenny Rogers und Bruce Springsteen. Das kam so gut an, dass es eine Zugabe geben musste, in Form von „New Age“ von Marlon Roudette. Josef Schaller sagte in seiner Ankündigung, dass im Jahr 2000 das Zeitalter des Wassermanns angebrochen sei, und damit der Frieden einkehren müsste, allerdings habe die Menschheit davon 19 Jahre bereits fruchtlos verstreichen lassen.

Mit acht Stimmen sang der Lehrerchor, Josef Schaller nannte ihn einen Mikrochor, das engagierte „Schlagt Feuer aus dem Wort“, wo es u.a. heißt „setzt Euch ein, es ist kurz vor 12“. Romantisch gings weiter mit Elton John’s „Can’t You Feel The Love Tonight“. Am Ende meinte Schulleiterin Simone Mühlberger, schön war der Schulkulturtag, passend dazu hieß das Schlusslied „Schön war die Zeit“.