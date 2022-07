Ausflug der Jugendkapelle Obermarchtal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach drei Jahren konnte der MV Obermarchtal wieder seine alljährliche Juka-Hütte veranstalten. Dieses Mal ging es in das im Allgäu liegende Vorderburg.

Am Freitagnachmittag kamen die jungen Musiker und Musikerinnen an der Hütte an und durften diese erst mal erkunden. Anschließend gab es Kennenlern- und Gruppenspiele. Abgeschlossen wurde der Abend mit einer spannenden Nachtwanderung durch dunkle Wälder und Kuhweiden.

Mit musikalischen Klängen wurde der nächste Morgen eingeleitet. Aufgrund von schlechtem Wetter wurde der Nachmittagsausflug in die naheliegende Therme verlegt. Dort konnten sich alle auf den viele Rutschen austoben und so hatte jedermann großen Spaß.

Am Abends wurde in der Hütte gemeinsam gekocht und bei guter Stimmung eine Hüttenralley veranstaltet. Nach einem spannenden Abschlussspiel wurde das Siegerteam mit einem tollen Pokal gekürt.

Am Sonntag ging es nach einer Tretbootstour im Rottachsee für alle wieder zurück nach Hause.