Lang, lang ist es her, als der FC Marchtal letztmals in der Fußball-Kreisliga A gespielt hat. SZ-Mitarbeiter Hans Aierstok erinnert sich noch genau, dass der damalige Aufsteiger der Saison 2011/12 mit einem 3:1-Heimsieg gegen den VfL Munderkingen in seine für viele Jahre letzte Kreisliga A-Saison gestartet war – denn am Ende der Saison damals ist der FC Marchtal wieder in die Kreisliga B abgestiegen. Obwohl dann der jetzt für die TSG Ehingen spielende Torjäger Valentin Gombold längere Zeit für den FC Marchtal am Ball war, musste der Verein lange auf die Rückkehr in die A-Liga warten.

„Wir wären gerne ganz anders aufgestiegen“, sagt FCM-Abteilungsleiter Dominik Rammelmayr nach der abgebrochenen Verbandsrunde. Die fällige Feier werde allerdings später nachgeholt.

Im Sommer 2019 hatte Trainer Marco Eckert nach dem Wechsel von Goran Grgic zu den SF Donaurieden den FC Marchtal übernommen. Nach seiner Trainer-Zeit bei der SpVgg Pflummern-Friedingen hatte der Friseurmeister aus Riedlingen eine zweijährige Pause eingelegt. „Einige Spieler des FC Marchtal sind Kunden in meinem Salon und haben mich angesprochen“, sagt Marco Eckert. Daraufhin hatten sich Verein und Trainer über eine Zusammenarbeit geeinigt.

Der Start des FC Marchtal in die Saison 2019/20 war zunächst wenig verheißungsvoll. Die Ergebnisse der ersten Heimspiele waren enttäuschend: Gegen den SV Unlingen gab es ein 3:3-Unentschieden, gegen den SSV Emerkingen ein 4:4. Nur in Neufra gelang zwischendurch, am zweiten Spieltag, ein knapper 1:0-Sieg. Doch nach diesen fünf Punkten aus den ersten drei Spielen platzte der Knoten: Alle restlichen acht Spiele wurden gewonnen, sodass der FC Marchtal im März, als die Saison erst ausgesetzt und später abgebrochen wurde, 29 Punkte auf dem Konto hatte. In elf Spielen gab es also nicht eine Niederlage. Vorentscheidend war der 1:0-Sieg am 13. Oktober gegen den SC Lauterach.

Die Mannschaft des FC Marchtal wird sich zur neuen Saison kaum ändern, der Aufsteiger hat keinen Zugang von anderen Vereinen. Nur einige bisherige A-Jugendliche werden in den aktiven Kader aufrücken. „Der Klassenerhalt ist das erste Ziel“, sagt daher Marco Eckert mit Blick auf die kommende Kreisliga-A-Runde. Seine Spieler seien sehr willig und sein Team weise eine hohe Trainingsbeteiligung auf. Ganz wichtig sei, so Eckert, dass der Aufsteiger einen guten Start habe.

Marco Eckert sieht in der SG Ertingen/Binzwangen, der SG Griesingen, dem SV Betzenweiler und dem SV Ringingen die Favoriten in der kommenden Verbandsrunde der Kreisliga A1. In der Vorbereitung auf die neue Saison hat der Marchtaler Trainer starke Gegner für die Vorbereitung ausgesucht. Unter anderen wird gegen den FV Bad Saulgau, die SG Hettingen/Inneringen und die U19 der TSG Ehingen gespielt.