Arbeitskreis plant Gemäldeausstellung am Museumstag

Eine Wiedereröffnung und eine Gemäldeausstellung stehen für den Arbeitskreis Museum und Geschichte Obermarchtal in diesem Jahr an. Bei einem Treffen hat die Gruppe auf das Jahr zurückgeblickt.

Hermann Branz, Vorsitzender des Arbeitskreises, nannte in seinem Rückblick insbesondere die Ausstellung „Obermarchtal im Postkartenformat“, das „Stöbern im Magazin des Museums im Rahmen des Ferienprogramms“ und das 15-jährige Bestehen des Museums.

Neue Exponate

Unter den neuen Exponaten befinden sich neu erschienene Bücher, aber auch welche, die schon über 100 Jahre alt sind, Titel wie „Die Kirchen in Obermarchtal“ von Max Birkler, „Sailer, Sebastian, Komödien“, „Der Heilige Martyrer Tiberius“, „Karl Weitzmann 1767-1828“, „Weitzmann’s sämmtliche Gedichte“ oder „Mutter Vinzenz Sultzer, Generaloberin der Barmherzigen Schwestern von Straßburg“. Neben den regulären Öffnungszeiten von April bis Oktober an jedem ersten und dritten Sonntag des Monats von 14 bis 18 Uhr fanden 2018 drei Führungen durch das Museum statt. Trotz des Erwerbs eines Dreschflegels stieg der Kassenbestand leicht an.

Gemäldeausstellung im Mai

Für 2019 ist eine Gemäldeausstellung am Museumstag, dem 19. Mai geplant, wo auch Kaffee und Kuchen angeboten werden sollen. Am 20. Oktober findet die Wiedereröffnung der Schilderhäuschen am Soldatenfriedhof statt. Angelika Fausto wird künftig, zusätzlich zu Hermann Branz, ebenfalls Museumsführungen anbieten. Während der Öffnungszeiten des Museums können im Erdgeschoss Bücher eingestellt und entnommen werden. Der Arbeitskreis diskutierte die Verlegung des Bücherregals in die Räume der Post, also ins Gebäude des Rathauses.

Film wird präsentiert

Abschließend zeigte Vorsitzender Branz den Film „Der Brautzug der Marie Antoinette“ von 1996, bei dem auch Obermarchtaler Bürger mitgewirkt haben. Die österreichische Kaisertochter war im Mai 1770 vierzehnjährig auf dem Weg von Wien nach Paris mit einer Gefolgschaft von 300 Leuten für eine Nacht zu Gast in Obermarchtal. Sebastian Sailer gehörte zu den Unterhaltern des Abends. Er soll während seines Vortrags gestockt haben, da er einen roten Ring am Hals der künftigen französischen Königin gesehen haben soll. Tatsächlich landete die Witwe Ludwigs des 16. infolge der Französischen Revolution auf der Guillotine. Der Film zeigt auch, mit welchem Aufwand Obermarchtal die Selbstzelebrierung des Adels im Dorf ermöglicht hat. Bei der Gemäldeausstellung am 19. Mai wird der Film der Öffentlichkeit präsentiert.

