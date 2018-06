Arbeiten an der Halle sind abgeschlossen

Seit dem Frühjahr 2015 läuft die Sanierung der Turn- und Festhalle in Obermarchtal. Am Dienstag sind jetzt die letzten Arbeiten im Außenbereich abgeschlossen worden, so dass zur offiziellen Einweihungsfeier am kommenden Sonntag, 24. Juli, alles fertig ist.

„Am Dienstag war der letzte Arbeitstag für den Außenbereich“, sagt Obermarchtals Bürgermeister Anton Buck. Nicht nur die Halle selbst ist in gut einem Jahr grundlegend überarbeitet worden, auch die Außenanlage hat eine neue Optik bekommen. „Sogar das erste Gras sprießt schon“, so der Schultes kurz vor der offiziellen Einweihung der Halle.

Rund 1,8 Millionen Euro waren für die komplette Sanierung der Halle veranschlagt worden und dieser Kostenrahmen habe auch eingehalten werden können. „Die Sanierung war sehr erfolgreich“, sagt Bürgermeister Buck. Die Halle wirke heute wie ein Neubau. Die Außenansicht sei sehr modern und auch im Innenbereich sei nicht mehr zu erkennen, dass die Halle schon Jahrzehnte auf dem Buckel hat. „Auch die Farbgebung finde ich sehr gelungen“, so der Schultes.

Auch wenn die Halle erst am Sonntag offiziell eingeweiht wird, wird diese von den örtlichen Vereinen und Schule schon wieder rege genutzt. „Die Reaktionen sind sehr positiv“, berichtet Buck.

Im Frühjahr 2015 hatte die Sanierung mit der Umgestaltung des Sanitärbereichs begonnen, von da an musste die Halle für den Betrieb gesperrt werden. Im Winter konnte der Schulsport mit einigen Einschränkungen wieder in der Halle stattfinden.

Die Einweihung am Sonntag findet im Rahmen des Sportwochenendes des SpVgg Obermarchtal statt. Los geht es um 9 Uhr mit einem Gottesdienst im Obermarchtaler Münster Peter und Paul. Ab 10.30 Uhr beginnen dann die eigentlichen Feierlichkeiten in der Halle. „Landrat Heinz Seiffert und Architekt Ulrich Böttcher aus Ehingen werden Grußworte halten“, kündigt Bürgermeister Buck an. Der Schultes selbst wird bei der Feier den Verlauf der Arbeiten nochmals Revue passieren lassen. Anschließend segnet Pfarrer Venatius Oforka die grundlegend sanierte Halle.

Für das passende Rahmenprogramm sorgen die Musikkapelle Obermarchtal, die Schüler der Sixtus-Bachmann-Grundschule und die Jazztanzgruppe der SpVgg Obermarchtal.

Ab 12 Uhr folgen dann das Frühschoppenkonzert der Musikkapelle Obermarchtal und das Mittagessen. Bei gutem Wetter steigt beides auf dem Pausenhof der Grundschule. Im Anschluss an die Einweihungsfeier können Interessierte die Turn- und Festhalle bis 17 Uhr besichtigen.

