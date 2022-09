Andreas Jetter spielt Bachs „d-Moll-Toccata“

Einige der berühmtesten Orgelwerke Bachs spielt Andreas Jetter am Sonntag, 25. September, um 17 Uhr im Münster Obermarchtal. Der Domorganist aus der Schweiz wird diese auf der historischen Holzhey-Orgel vortrgan, heißt es in einer Mitteilung des Münster Obermarchtals.

„Symphonisch“ ist mit dem Titel dieses 7. Konzertes des Bach-Zyklus Obermarchtal aber auch dessen inhaltliche Ausrichtung zu nennen: „Wir glauben all an einen Gott“. Zu diesem erhebenden Choral hört das Publikum gleich drei Orgelbearbeitungen Johann Sebastian Bachs, dazu solche zu Chorälen wie „Ein feste Burg ist unser Gott“ oder „Gott ist mein Heil, mein Hilf und Trost“. Mitteninne befindet sich ein laut Mitteilung „quirliges“ Werk, die Triosonate c-Moll. Zart und hell registriert unterhalten sich hier drei Flötenstimmen.

Gastkünstler Andreas Jetter beendete sein sechsjähriges Musikstudium im Tschaikowski-Konservatorium in Moskau mit Auszeichnung und bespielte seither als gefragter Solist bedeutender Orchester berühmte Bühnen der Welt – seine Konzertreisen führten ihn unter anderem in die Pariser Kathedrale Notre-Dame oder die Londoner St. Pauls Kathedrale, heißt es weiter. Andreas Jetter ist Domorganist und Domkapellmeister an der Kathedrale von Chur in der Schweiz.

Der Eintritt kostet acht Euro, für Studierende und Auszubildende vier Euro. Schüler und Schülerinnen haben freien Eintritt. Die Kasse öffnet um 16.30 Uhr.