Alle erreichen die Mittlere Reife

Eine Abschlussfeier bedeutet immer, es ist „Zeit zu gehen“. Für 74 Schülerinnen der Franz-von-Sales-Realschule war am Montag im Spiegelsaal des Klosters dieser Moment gekommen, verbunden mit der Übergabe der Zeugnisse und Belobigungen. Der Feier vorangestellt war ein Gottesdienst im Münster, den Pfarrer Gianfranco Loi gehalten hat.

Nach der musikalischen Eröffnung durch den Chor mit „We are the world“ unter Leitung von Josef Schaller am Klavier begrüßte Schulleiterin Simone Mühlberger die Zehner, Eltern, Lehrer und Gäste zur Abschlussfeier im Spiegelsaal. Der Chor setzte fort mit „Africa“ von der kalifornischen Rockband Toto und dem Abschiedslied „Leaving on a jetplane“ von John Denver. Hierzu passte das Motto der Feierstunde „Zeit zu gehen“, welches auch auf der Einladung sichtbar war. Entnommen haben die Schülerinnen dieses Motto einem Liedtext von Unheilig, wo es heißt „Es ist Zeit zu gehen – wir werden euch im Herzen tragen. Auch wenn es wehtut, ist es Zeit zu gehen, wenn es am schönsten ist“.

Gefreut hat sich die Schulleiterin darüber, dass alle 74 Schülerinnen den Abschluss der Mittleren Reife erreicht haben. Der Gesamtschnitt aller Zeugnisse beträgt 2,2. Besonders erwähnt hat Simone Mühlberger Elisa Guter und Nicole Schmucker, die jeweils den Traumschnitt von 1,0 erreicht haben. Laura Volz, Eva Moll und Alexandra Schänzle waren mit jeweils einem Schnitt von 1,2 dicht dran. Mit der Realschule mit Marchtaler Plan, Morgenkreis, vernetztem Unterricht und freier Stillarbeit hätten sich die Mädchen gut zurechtgefunden, so Mühlberger. Nicht unerwähnt ließ sie die Tatsache, dass es auch schwere Zeiten gab, in denen das Ziel schwer erreichbar schien. Diese seien aber wichtig, wer sie mit Kraft und Mut übersteht, gehe gestärkt daraus hervor. Das bringe Selbstbewusstsein und auch den Ehrgeiz weiterzumachen. „Dies sind Kompetenzen, die ihr für euren weiteren Lebensweg gut gebrauchen könnt“, so die Schulleiterin, die ihre Absolventinnen schon jetzt zum Schulkulturtag im März 2020 einlud. Gemeinsam mit den Klassenlehrerinnen Ursula Colen, Sabrina Undank und Christa Eggers überreichte Simone Mühlberger den Schülerinnen sodann Zeugnisse, Preise und Belobigungen. Die Band der Franz-von-Sales-Realschule unter der Leitung von Uli Kruspel brachte „Ist da jemand?“ und „Wie ein schützender Engel“, und nach der Verabschiedung der Elternvertreter noch „Auf uns“. Ganz am Ende hatten die Schülerinnen noch eine Überraschung für den Musiklehrer Josef Schaller im Gepäck, der in den Ruhestand ging. Für ihn hatten sie ein Lied einstudiert.