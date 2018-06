Abwasser beschäftigt Obermarchtal

Vor allem in die Abwasserbeseitigung wird die Gemeinde Obermarchtal im aktuellen Haushaltsjahr investieren. Den entsprechenden Planentwurf hat Markus Mussotter, Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, am Montagabend öffentlich bei der Sitzung des Gemeinderates vorgestellt. Zudem will die Gemeinde keine neuen Schulden aufnehmen.

Die Finanzlage der Gemeinde ist solide, sie ist eine gute Basis für die Finanzierung der anstehenden Projekte, sagte Bürgermeister Anton Buck zum Abschluss der Haushaltsberatung. Selten sei die Zuführungsrate Obermarchtals so hoch gewesen, wie im aktuellen Haushaltsjahr. Viele interessante Projekte, die noch viele Ratssitzungen und Beratungen durch Experten in Anspruch nehmen werden, stünden in der Gemeinde an, sagte Markus Mussotter und spielte damit vor allem auf die anstehenden Arbeiten für die Abwasserbeseitigung an.

Rund 1,2 Millionen Euro will Obermarchtal in diesem Jahr investieren. Größter finanzieller Brocken ist der Anschluss des Obermarchtaler Teilortes Mittenhausen an das kommunale Abwassersystem. 403 000 Euro sind hierfür im aktuellen Haushaltsplan vorgesehen. Zudem sollen auch einige Aussiedlerhöfe im Außenbereich der Gemeinde in der Oberwachinger Straße angeschlossen werden, wofür nochmal 125 000 Euro fällig werden. Ohne Zuschüsse wäre das für Obermarchtal kaum zu finanzieren. Fördermittel in Höhe von 211 000 Euro sind eingeplant. Außerdem tragen die Anschlussnehmer einen Kostenanteil von 120 000 Euro. 57 000 Euro sollen über die Wasserversorgungsbeiträge finanziert werden.

Neben der Abwasserbeseitigung stehen aber noch weitere Projekte an. So sind 70 000 Euro für die Sanierung von Kanälen in der Ortslage von Obermarchtal vorgesehen. Insgesamt 160 000 Euro fallen für den Breitbandausbau an. Für die Umgestaltung des Container- und Grüngutplatzes sind 50 000 Euro veranschlagt und in den Feldwegeausbau in Reutlingendorf sollen 10 000 Euro investiert werden. Um auch in Zukunft Bauplätze für Interessierte anbieten zu können, sollen 278 000 Euro in den Erwerb von Grundstücken und künftiges Bauland gesteckt werden.

Obwohl im aktuellen Haushalt hohe Investitionen anstehen, will die Gemeinde keine neuen Schulden aufnehmen. Nach einer ordentlichen Tilgung von rund 53 500 Euro sinkt der Schuldenstand voraussichtlich zum Ende des Jahres auf 582 600 Euro. Was bei 1285 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung von 453 Euro entspricht. „Damit liegen wir unter dem Landesdurchschnitt“, sagte Bürgermeister Anton Buck.

Außerdem werden auch die Gebühren stabil bleiben, kündigte VG-Geschäftsführer Markus Mussotter an. Der Kubikmeter Wasser wird demnach weiterhin 1,70 Euro kosten. Für den Kubikmeter Abwasser werden weiter 2,60 Euro beziehungsweise 0,32 Euro fällig.

Das Gesamthaushaltsvolumen der Gemeinde Obermarchtal liegt in diesem Jahr bei 4,75 Millionen Euro und damit 346 000 Euro höher als im Vorjahr. 3,49 Millionen Euro entfallen davon auf den Verwaltungshaushalt, also den laufenden Betrieb, und 1,26 Millionen auf den Vermögenshaushalt, also den investiven Bereich. Die Netto-Investitionsrate, der freie Finanzspielraum, liegt bei 366 000 Euro.

„Die Arbeit in der Gemeinde geht nie aus, alles ist im Fluss und muss stets überdacht werden“, sagte der Bürgermeister. Die Finanzplanung der Gemeinde sieht vorbehaltlich der Gewährung nötiger Zuschüsse in den nächsten Jahren beispielsweise die Überarbeitung des Hochwasserschutzes, den Umbau des Obermarchtaler Rathauses und die Sanierung des Rathauses im Teilort Reutlingendorf vor. Zudem könnten weitere Gewerbeflächen erschlossen werden.