85 Schülerinnen bestehen die mittlere Reife

85 Schülerinnen haben sich mit der mittleren Reife im Gepäck von der Franz-von-Sales-Mädchenrealschule in Obermarchtal verabschiedet. Coronabedingt taten sie dies in drei gesonderten Entlassfeiern im Spiegelsaal der Klosteranlage. Das gab die Schule in einer Mitteilung bekannt.

Die Verabschiedung stand unter dem Motto „You´ll never walk alone”. So hatte jede Klasse zur Stadionhymne des FC Liverpool ein eigenes Abschiedsvideo gedreht, das zu Beginn der Feier auf einer Großleinwand präsentiert wurde. In diesem Video versprachen sich die Schülerinnen, dass die Freundschaften, die im Laufe der Realschulzeit entstanden waren, ein Leben lang halten sollen.

Folgende Schülerinnen bestanden die mittlere Reife, unter anderem mit einem Preis (P) oder einer Belobigung (B): Klasse 10a: App, Belinda (P); Beyrle, Lara Maria; Denzel, Fanny (B); Fiderer, Jule; Furman, Viktorija; Gairing, Hannah Marie; Gulde, Lucia; Haase, Rika (B); Hepp, Julia; Hoffmann, Amelie-Eva (B); Javadi Samghabadi, Ainaz (P); Keirath, Ida (P); Koch, Emily (P); Kopp, Angelina (P); Lutz, Jana; Mayer, Sinja (P); Müller, Sophie (P); Neuburger, Jule Rosa; Neuburger, Nele Luise; Novak, Leonie; Pfeifer, Maja (P); Reiner, Anna; Schänzle, Lisa (P); Schnur, Hannah Sophia; Selg, Evelyn (P); Stöhr, Leonie (P); Volz, Anna Magdalena (P); Zoll, Pauline.

Klasse 10b: Arnold, Magdalena Maria (B); Aßfalg, Hannah Katharina (B); Babtschuk, Josefina; Bauknecht, Sophia; Benkendorf, Elisa; Czerwiak, Evelyn Viktoria; Deufel, Jacqueline; Ehrhart, Sophia; Engst, Jella (P); Eppensteiner, Sabrina; Frankenhauser, Jessica (P); Fues, Mareike (B); Javornik, Maja (P); Kaspar, Miriam; Leibing, Anna (B); Nadler, Linda Maria (P); Nezgodinski, Magdalena Emma; Pilger, Tina (P); Rupp, Anna-Lena (B); Sauter, Ute; Schmickl, Hannah Sophie (P); Schubert, Laura; Stantschin, Anna; Stotz, Chiara Madeleine (P); Tremel, Nadja (B); Weber, Rosalie (B); Wiedmann, Leonie Ellen (P).

Klasse 10c: Bekeris, Lilly (P); Böllinger, Anna Elise (B); Braig, Tanja; Bürkle, Hedda Elise; Fideler, Marie (P); Guter, Rebekka (B); Häger, Angelika Jolanda; Henle, Eva (P); Hirt, Anne-Marie (B); Hreschan, Mona (P); Hügle, Carla Maria; Jahrmann, Hannah Sophie; Kästingschäfer, Rike; Kienle, Sina; Kleiner, Luzia Marlen; Knoll, Mariella (P); Kottmann, Sophie; Maier, Lea; Matheis, Alicia (P); Neßlauer, Noemi Mara (P); Peters, Samea; Proppe ,Vivian Sarah; Rothenbacher, Anna (P); Sertic, Lara (P); Stark, Jana (P); Stocker, Lia Romy (B); Strahl, Sophie Luise (P); Treß, Johanna Franziska (P); Trowitzsch, Katharina Sophie.

Der Sonderpreise für den Schulsanitätsdienst ging an: Czerwiak, Evelyn; Ehrhart, Sophia; Nezgodinski, Magdalena; Bekeris, Lilly; Henle, Eva; Hirt, Anne-Marie; Strahl, Sophie.