75 Gäste sind begeistert von Barockmusik

In der besonderen Kulisse des Spiegelsaals des barocken Klosters Obermarchtal erklang am Sonntag sommerliche Barockmusik. 75 Gäste lauschten für 70 Minuten den 15 Musikern des Kammerorchesters Riedlingen unter Leitung von Dirigent Stefan P. Hatvani. Marion Kiefer stellte vor jedem der sieben Stücke den Komponisten vor, und erleichterte damit den Zugang zur Musik. Bei drei Stücken traten die elf Bläser des Bläserensembles unter der Leitung von Albrecht Streicher an der Conrad Graf-Musikschule Riedlingen hinzu.

Das Barockkonzert im Spiegelsaal fand seinen Anfang im Concerto in Sol minore von Antonio Vivaldi. Der bekannte Barockkomponist war Priester und Lehrer für Violine, Viola und Violincello in Venedig. Besonders der dritte Satz bestach durch seine fröhliche und sommerlich leichte Art. Die Sinfonia in D vom Geiger und Komponisten Johann G. Graun stand unter dem Zeichen der Empfindsamkeit, die am Ende des Barock Einzug gehalten hatte. Graun war Kammermusiker und Konzertmeister der königlichen Hofkapelle von König Friedrich von Preußen.

Stücke aus der Zeit des Übergangs

Lodovico da Viadana war Mitglied des Franziskaner-Oberservanten-Ordens, und als Komponist und Chorleiter in verschiedenen Städten Italiens tätig. Aus der Zeit des Übergangs von der Renaissance zum Barock brachte das Orchester gemeinsam mit dem Bläserensemble La Fiorentine zu Gehör. Vom Erneuerer der Barockmusik Alessandro Scarlatti erklang die Sonata à Quattro, also die vierstimmige Sonate, welche eine Vorform des Streichquartetts darstellt. Weitgehend unbekannt ist Aurelio Bonelli, der um 1570 in Bologna geboren wurde, und ab 1600 in Mailand als Organist tätig war. Von ihm zu hören war die um 1602 erschienene doppelchörige Toccata 1, unterstützt von den Bläsern.

Joseph Boulogne Chevalier de Saint-George war Geigenvirtuose, Komponist und Dirigent des mit 60 bis 70 Mitgliedern größten Orchesters seiner Zeit in Paris. Seinen an die Zeitgenossen Haydn und Mozart erinnernden Werken hat das Kammerorchester Riedlingen die Symphonie XI No. 2 entnommen.

Zum Abschluss erklang gemeinsam mit dem Bläserensemble Andre Campra mit dem Rigaudon aus der Oper Idomenee, das in einer Bearbeitung für Orgel gern als Einzug zu Hochzeiten gespielt wird. Mit diesem angeblich wenig umgänglichen Zeitgenossen Vivaldis schloss sich der Kreis, von Vivaldi gab es eingangs gehörten dritten Satz nochmals als Zugabe.