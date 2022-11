74-Jährige prallt mit Auto gegen Mauer

Eine Frau ist am Mittwoch in Obermarchtal mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer gefahren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 74-Jährige mit einem Dacia in der Sebastian-Sailer-Straße in Richtung B311. In einer Linkskurve, unmittelbar vor der Einmündung in die B311, kam sie von der Fahrbahn ab.

Sie überfuhr vermutlich ungebremst den Bordstein und fuhr weiter geradeaus über die Wiese. Dann prallte sie mit dem Auto gegen eine Mauer. Der Aufprall löste die Airbags und einen Notruf aus. Die 74-Jährige konnte den Dacia zwar selbst verlassen, Rettungskräfte brachten sie dennoch zur Untersuchung ins Krankenhaus. Ein Abschlepper barg das Auto von der Unfallstelle.

Die Polizei schätzt den Schaden am Dacia auf 10 000 Euro und ermittelt, warum die Frau von der Fahrbahn abkam. Möglich ist, dass sie einen medizinischen Notfall erlitt. Sie selbst konnte sich nicht an den Unfall erinnern.