69 Bilder beschreiben das Peter- und Paulfest

Seit Montag sind in der Raiba Obermarchtal 69 Bilder ausgestellt, die sich mit dem Thema „Ich auf dem Peter- und Paul Fest“ beschäftigen. Die Werke wurden von den Kindern aus der Sixtus-Bachmann-Grundschule im Kunstunterricht gefertigt. Die Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse überbrachten am Montag stolz ihre Werke und jene ihrer Mitschüler aus den höheren Klassen.

Plötzlich wurde es bunt und laut in den Geschäftsräumen der Raiba. Zweigstellenleiter Daniel Post hatte schon Schnüre gezogen und kleine Wäscheklammern vorbereitet, damit die Bilder aufgehängt werden konnten. Die meisten Bilder sind im DIN A 4-Format gehalten und mit Holz- und Acrylfarben hergestellt, manche sind durch Stoffreste oder ähnliches ergänzt. Die Zahl 100 taucht auf fast allen Bildern auf, da die Malaktion für das 100. Peter- und Paul Fest in Obermarchtal stattfand.

Die Idee stammt von einem der Vorstände des ausrichtenden Vereins, nämlich Fabian Tress vom Musikverein Obermarchtal. Er ist für den Festbetrieb und die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und bat die Schüler, sich in das Fest einzudenken. Dazu hatten die Lehrkräfte die Schüler vor dem Malstart über das jährlich stattfindende traditionelle Heimatfest und seine Geschichte informiert. Die meisten Bilder haben ungefähr drei Tage Arbeit gekostet, ehe sie fertig waren. Im Wege einer Verlosung werden Preise ausgelobt, zum Beispiel Eintrittskarten für das Freibad Zwiefalten. Zunächst haben die Kinder aber stolz ihre Bilder aufgehängt, Fabian Tress, sein Co-Vorstand Matthias Striegel und Schriftführerin Silke Falch waren am Ende ebenso happy wie die Kinder, und Daniel Post freute sich über die großartig dekorierte Wand in seiner Bankfiliale.

Zu sehen ist auf einigen Bildern das Münster, einmal sogar mit Festzelt vor den Münstertürmen, es gibt Pferde, Karussell und viele weitere Ideen, die die Kinder in liebevoller Kleinarbeit verwirklicht haben. Bis kurz nach dem Peter- und Paulfest, das vom 28. bis 30. Juni stattfindet, sind die Werke der Kinder aus Obermarchtal, Datthausen, Emeringen, Mittenhausen, Rechtenstein und Reutlingendorf noch in der Raiba zu bewundern.