39 Aussteller bieten unterschiedlichste Waren an

Im Rahmen des 100. Heimatfests Peter und Paul fand am Sonntag zum 12. Mal auch ein Kunst- und Handwerkermarkt in Obermarchtal statt. Auf dem Marktplatz, dem Festplatz und in der Hauptstraße waren 39 unterschiedliche Stände eingerichtet, die Kunst anboten, aber auch klassisches Handwerk wie Kleinigkeiten aus geschliffenem Glas oder Seifen. Der Drehorgelspieler Jürgen Laufer aus Kisslegg faszinierte mit seinen Melodien besonders die Kinder.

Ursula Deckert aus Hechingen ist kurzfristig mit einem vergleichbaren Stand für den geplanten Stand „florale Dekoration und Duftzauber“ eingesprungen. „Gestern habe ich von Marktmeister Paul Karner am Telefon die Anfrage bekommen, ob ich heute meinen Stand in Obermarchtal präsentieren könnte. Trotz der angekündigten Hitze habe ich zugesagt. Die bei mir zu sehende Floristik stelle ich selbst her, die anderen Sachen kaufe ich dazu“, sagt die von weit her angereiste Frau.

Die große Hitze brachte gegen 12.30 Uhr 33 Grad, im nahegelegenen Festzelt sogar 34 Grad. Das hat bewirkt, dass zur Öffnung des Marktes um 11 Uhr viele Leute sich an den Ständen drängten. Schon vor 12 Uhr zog es etliche Festbesucher zum Mittagessen ins Festzelt, und sodann in den kühlen Schatten. Das Festzelt war zum Mittagessen voll, der Markt erfreute sich ab frühem Nachmittag nicht mehr des gewohnten großen Zuspruchs. „Ich empfinde den heutigen Markt als eher ruhig“, formulierte Ursula Deckert folgerichtig am späteren Nachmittag. Den Alpakas direkt gegenüber auf einer Wiese war dies egal, sie stellten sich dennoch gerne den Kindern als Streichel- und Fotomotiv zur Verfügung.

Die Äpfel und Beeren von Obstbau Fürst aus Hundersingen sind rasch weniger geworden, die Blumen und Pflanzen der Gärtnerei Schänzle schienen nicht unter der Hitze zu leiden. „Wir haben bei unserem heutigen Angebot allerdings die Hitze im Vorfeld schon beachtet“, sagte Gärtner Robert.

Paul Engst aus Ehingen war mit bemalten Biberschwanz-Dachziegeln gekommen, auf denen wunderschöne Tiermotive zu sehen waren. „Die oft über 100 Jahre alten Ziegelplatten hole ich bei zum Abriss anstehenden Altbauten, oder wenn Häuser neu eingedeckt werden“ berichtet Engst, der die abgestoßenen Ränder der Ziegel geschickt in die Motive einbaut. Mit großer Virtuosität und viel Sinn für die Feinheiten malt er neben Tiermotiven in Acryl, die lichtunempfindlich und frostsicher sind, auch Landschaften und Häuser auf Leinwand.

„Ich benötige keine Striche mit dem Bleistift, sondern male aus dem Kopf“, so der virtuose Künstler. Viele unterschiedliche Vögel, Hasen, Katzen oder Igel in buntesten Farben zierten seinen Stand. Weniger bunt, aber ebenso ansprechend war die Eisendeko für Heim und Garten. Neben gesunden Naturprodukten ergänzten für den Genuss auch Räuchermischungen aus aller Welt die breite Palette der angebotenen Waren.