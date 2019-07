28 Obermarchtaler Abiturienten sind stolz auf ihre Leistungen

Beim Festakt zur Übergabe der Abiturzeugnisse im Spiegelsaal erhielten am Freitag 21 Abiturientinnen und sieben Abiturienten ihre Zeugnisse. Zudem wurden einige Preise verteilt, es gab Rückblicke auf die Schulzeit und Musik.

Die 28 Abiturienten des Aufbaugymnasiums haben einen Durchschnitt von 2,35 erreicht. Laura Guter war mit einem Schnitt von 1,3 die beste Schülerin, dicht gefolgt von Sophie Deistler mit einem Schnitt von 1,4. Weitere fünf Schüler schafften 1,9 oder besser.

Feierlicher Gottesdienst

Zunächst hatte Vikar Steffen Vogt aus Ehingen mit musikalischer Unterstützung der Lehrer des Studienkollegs im Münster einen feierlichen Gottesdienst mit den Schulabgängern und ihren Familien gefeiert. Der Festakt im Spiegelsaal wurde musikalisch umrandet von Jana Ocker, Laura Hermanutz, Sophia Binder, Rebecca Mayer, Natalie Scherb und Hans-Hinrich Renner mit Musik aus der Renaissance und „Viva la Vida“ von Coldplay. Schulleiterin Christine Götz sagte in ihrer Ansprache, die Schüler hätten in ihren drei Jahren am Studienkolleg selbständiges Denken gelernt, und etwas zu den Fragen der Zukunft der Erde erfahren. Sie würdigte in diesem Zusammenhang die Bewegung „Fridays for Future“, und ermutigte die Absolventen, mutig in die Zukunft zu gehen, und Verantwortung zu übernehmen.

Die Elternvertreterinnen Heike Bloching und Claudia Deistler blickten zurück auf die Studienfahrt nach Amsterdam und erwähnten die Notwendigkeit lebenslangen Lernens. Dass die Schüler in den vergangenen drei Jahren zu erwachsenen Persönlichkeiten herangereift sind, verbanden sie mit Dank an die Schulleiterin und das Lehrerkollegium. Michele Caglar und Samuel Brunkel hielten die Abiturrede der Schüler, in der sie 1033 Tage zurückdachten, als sie ans Studienkolleg gekommen waren.

Schülersprecher erhält Preis

Den Scheffel-Preis für hervorragende Leistungen in Deutsch erhielt Sophie Deistler. Schülersprecher Farzin Javadi erhielt den Studienkollegspreis für besonderes Engagement in der Schulgemeinschaft. Den Preis der IHK Ulm für hervorragende Abiturleistungen im Fach Biologie durfte Samuel Brunkel in Empfang nehmen, er erhielt zudem den Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker für den Jahrgangsbesten in Chemie. Laura Guter erhielt den Abiturpreis des Studienkollegs für das Fach Deutsch. Den Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für hervorragende Leistungen in Physik erhielten Marian Moosbrugger und Julian Schrode. Marvin Brunkel empfing den Sonderpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für herausragende Leistungen in Physik. Besondere Anerkennung in Form einer Sportskanone, mit der man Bleistifte spitzen kann, für sportliche Leistung und Sportsgeist empfingen Marian Moosbrugger und Marvin Brunkel.

In ihrer Scheffelrede erinnerte Sophie Deistler an die Vielfalt der Texte, die in Deutsch gelesen wurden, wie Goethes Faust und Hesses Steppenwolf. Ähnlich wie Hesse, so Deistler, setzten sich auch heute Menschen für etwas ein, Leute wie Mesale Tolu, Deniz Yücel oder die Frauen von Maria 2.0.

Die Klassenlehrerinnen Britta Frede-Wenger und Maria-Theres Kröhnert nannten das Abimotto 2019 „wir gehen voll ab“, und spannten den Bogen zum Wort „Abitur“, das für Abreisen oder Weggehen steht. Im 16. Jahr des Bestehens des Aufbaugymnasiums konnte Christine Götz im Beisein von Bürgermeister Martin Krämer folgenden Abiturienten ihre Zeugnisse überreichen:

Julian Behmüller (Ehingen-Altheim), Franka Beller (Langenenslingen), Luzia Bloching (Uigendorf), Julia Born (Langenenslingen), Marvin Brunkel (Rechtenstein), Samuel Brunkel (Rechtenstein), Indira Fee Buck (Neufra), Michele Caglar (Laupheim), Sophie Deistler (Göffingen), Michelle Dreher (Zwiefalten), Elisabeth Fedko (Riedlingen-Altheim), Chiara Götz (Heiligkreuztal), Laura Guter (Dintenhofen), Farzin Javadi (Riedlingen), Carolin Joos (Nasgenstadt), Isabel Kehler (Hailtingen), Daniel Lang (Blaustein-Markbronn), Lara Lendler (Laupheim), Lena List (Erisdorf), Marian Moosbrugger (Unlingen), Pia Pfeifer (Offingen), Julia Schmid (Unlingen), Julian Schrode (Ehingen), Natalie Schwörer (Riedlingen-Altheim), Calvin Spolwind (Daugendorf), Sarah Waibel (Risstissen), Laurin Wegenast (Grüningen) und Franziska Wuttge (Kanzach).