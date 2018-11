Wenn der Narrenstadel brennt: Feuerwehr probt Ernstfall

Die Feuerwehr Oberdischingen hat am Samstagnachmittag ihre Jahreshauptübung abgehalten. Von insgesamt 36 Aktiven probten 28 Feuerwehrleute an diesem Tag den Ernstfall.

Um die Übung so realistisch wie möglich zu gestalten, wurde das Narrenstadel in Oberdischingen mit vier Nebelmaschinen ausgestattet und zwei freiwillige Helfer vom DRK spielten vermisste Personen, die gerettet werden mussten.

Um Punkt 16 Uhr wurde der Alarm ausgelöst und knappe drei Minuten später kam bereits der erste Feuerwehrwagen am Übungsort an und die Feuerwehrmänner begannen sofort alle Vorkehrungen zu treffen, um den simulierten Brand zu löschen. Kommandant Marc Krebs erklärte während der Übung den Zuschauern jeden einzelnen Schritt sowie, worauf die Feuerwehr achten muss und warum manche Werkzeuge oder Arbeitsschritte besonders wichtig sind.

Große Rauchwolke

Schon kurz nach dem Eintreffen begaben sich zwei Feuerwehrmänner mit Atemmaske in das Gebäude, um die vermissten Personen aus dem brennenden Haus zu retten. Kaum öffneten sie die Tür, kam ihnen eine große Rauchwolke entgegen. Spätestens hier konnten alle Zuschauer sehen, wie anspruchsvoll so eine Rettung ist. Die Feuerwehrmänner konnten in dem Rauch ihre eigenen Hände vor den Augen kaum erkennen.

Kaum waren die zwei Männer im Haus verschwunden, bog auch schon der zweite Feuerwehrwagen in die Straße ein. Im Einsatz waren für die Übung ein Mannschaftstransportwagen mit spezifischer Beladung, die zum Beispiel für Hochwasser oder Verkehrsunfälle benötigt wird, sowie ein Löschfahrzeug 8 als Hauptlöschfahrzeug.

Im kommenden Jahr will die Gemeinde ein Löschfahrzeug 10 anschaffen. Trotz des starken Rauchs hatte der Atemschutztrupp die vermissten Personen schnell gefunden und auch erfolgreich aus dem Gebäude gerettet. Auch der simulierte Brand wurde zügig gelöscht. Alle Zuschauer, vor allem die jüngsten, waren hellauf begeistert von der Leistung der Oberdischinger Feuerwehr.