Vorstandswechsel bei den Narren Oberdischingen

Mit knapp 100 Leuten wurde am Samstagabend die Hauptversammlung der Oberdischinger Narren eröffnet. Im Bericht des Vorstandstrios fasste Patricia Aich die Aktivitäten des vergangenen Jahres zusammen. Diese reichten vom Vereinspokalschießen, einer Übernachtung des „Narren-Samens“, über den alljährlichen Workshop in Faschina, dem Baufortschritt des Narrenstadels bis hin zur Fasnetssaison 2019 mit der Teilnahme an 17 Umzügen und drei Brauchtumsabenden. Die Pflege des Brauchtums liege der Narrengesellschaft Oberdischingen nach wie vor sehr am Herzen.

Höhepunkte waren dabei das eigene Umzugswochenende im Februar, berichteten die Narren. Die Oberdischinger Narren haben auch dieses Event mit vollem Einsatz bewältigt. Der Dank galt auch allen anderen Beteiligten wie der Gemeinde, Feuerwehr, dem DRK und THW für die gute Zusammenarbeit.

Auch Bürgermeister Friedrich Nägele lobte seitens der Gemeinde und betonte die Verantwortung bei so einer großen Veranstaltung. Anerkennende Worte gingen auch an Karl Sommer, der in Zusammenarbeit mit den Narren, die Vereinssatzung und die Datenschutzordnung auf den neuesten Stand brachte. Vorgestellt wurde die überarbeitete Satzung von Gabriel Kolb, deren Änderungen einstimmig abgesegnet wurden. Auch der Datenschutzordnung wurde durch die Mitgliederversammlung einstimmig zugestimmt.

Team übernimmt Vorsitz

Trotz vieler Investitionen, auch für den Narrenstadel, gab Corinna Volz bei der Hauptversammlung einen soliden Kassenstand bekannt. Auf der Tagesordnung standen dieses Jahr auch wieder die Wahlen. Jochen Ihle, der sein Amt nach zehn Jahren als Vorsitzender der Narrenzunft niederlegte wurde verabschiedet. Das Neue „Dreigestirn“ ist: Patricia Aich, Gabriel Kolb und Ralf Hermann. Außerdem gab es einen weiteren Wechsel. Martina Enderle, die sich nach 17 Jahren aus Ihrem Amt als Schriftführerin verabschiedete. Ihre Nachfolgerin wurde Julia Schick.